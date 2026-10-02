Las lluvias dejan casi 80 litros por metro cuadrado en solo unas horas en Huesca

La lluvia ha descargado con intensidad durante este viernes en la capital oscense, donde se han acumulado 78 litros por metro cuadrado en las últimas seis horas. Las precipitaciones se han concentrado sobre todo en las primeras horas del día. A las ocho de la mañana han caído más de 30 litros en una sola hora. El agua ha entrado en algunos comercios y garajes y la Policía Local y los Bomberos han tenido que solventar inundaciones en una veintena de calles "debido a la obstrucción de alcantarillas y sumideros", tal y como explicaba Ignacio Farjas, inspector jefe del Parque de Bomberos de Huesca.

En concreto se han realizado intervenciones en la calle Alcañiz, avenida Martínez de Velasco cruce con Juan XXIII, avenida de los Monegros con Alcañiz, puente de San Miguel, Padre Huesca, Lucas Mallada, plaza de San Miguel, polígono de Artes Gráficas, Balsas de Chirín, San Vicente de Paúl, Doña Sancha, entrada del colegio Santa Rosa, calle Las Miguelas, calle Baltasar Gracián, calle Rafael Gil, avenida de los Monegros con calle Calatayud y Residencia Sagrada Familia.

Asimismo, la principal afección al tráfico se ha producido en la calle Alcañiz, donde ha sido necesario cortar temporalmente la circulación por la acumulación de agua. La calle se ha reabierto a las 8:53 horas. En la Residencia Sagrada Familia también se ha intervenido por la entrada de agua en la zona de cocina.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, Huesca es el punto de la provincia donde más ha descargado este frente desde la madrugada. También se han registrado acumulaciones importantes en Aínsa, Sabiñánigo, Cerler, Biescas, Hecho, Lanaja y Aragüés del Puerto.