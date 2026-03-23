El INAGA reduce un 44% los expedientes en dos años

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el INAGA, ha reducido un 41% los expedientes activos pendientes, pasando de 7.500 a 4.400. También se han reducido expedientes fuera de plazo, de 4.875 a 2.750, un 44%. Este es el resultado del Plan que se implantó en el inicio de la legislatura, que también ha incidido en la digitalización, que ya está presente en el 80% de los procedimientos.

Además, con el refuerzo de personal hasta los 86 trabajadores, se ha dejado de externalizar los expedientes a consultoras. Por ejemplo, en 2022, se externalizaron 188 expedientes de evaluación ambiental. El consejero de Medio Ambiente en funciones, Manuel Blasco, destaca esta labor del INAGA, en un momento convulso tras el caso Forestlaia.

De hecho, Blasco ha insistido en la total transparencia desde el Instituto en este caso judicializado, en el que se acusa a Forestalia de presuntos pagos a cambio de evaluaciones ambientales favorables en proyectos renovables.

Insiste en que facilitarán todos los expedientes relacionados con la compañía a las Cortes para que estén a disposición de los partidos políticos y esperarán a que la Justicia se pronuncie, tras personarse como parte afectada en el caso.