Huesca rinde un año más Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

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El Ayuntamiento de Huesca ha rendido homenaje a las víctimas del terrorismo en su tradicional y anual acto institucionalizado desde 2014 en la capital altoaragonesa, en el que se han lanzado varios mensajes como que la violencia no puede ser la respuesta a las diferencias o que recordar es una obligación como demócratas. Se esta forma Huesca ha renovado su compromiso con la libertad, la democracia y la convivencia, porque Huesca, en palabras de la alcaldesa, Lorena Orduna, "no olvida".

La plaza San Antonio ha sido el escenario del acto institucional en el que han participado víctimas, familiares, representantes institucionales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En él ha intervenido Borja Giménez Larraz, hijo de Manuel Giménez Abad, asesinado por ETA en 2001, quien ha ofrecido un testimonio en memoria de todas las víctimas del terrorismo, basado en la importancia del recuerdo. Cuando se cumplen 25 años del asesinato de su padre ha insistido en que "recordar es un acto de justicia y una obligación como demócratas".

Uno de los momentos más solemnes de la ceremonia ha sido la ofrenda floral ante el Monumento a las Víctimas, protagonizada por representantes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército y Policía Local, mientras sonaban las interpretaciones del Anima Christi y el Canon de Pachelbel. Posteriormente, representantes de CADIS y los asistentes han participado en una ofrenda de pétalos como símbolo de recuerdo y reconocimiento, culminada por la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna. En su discurso para cerrar el acto, ha reafirmado el compromiso de la ciudad con la memoria, la dignidad, la justicia y el apoyo permanente a las víctimas del terrorismo.