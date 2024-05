Los hijos de Giménez Abad piden mantener vivo el relato de las víctimas y combatir las fake news

El Partido Popular de Aragón ha recordado con una ofrenda floral al que fuera presidente de la formación, Manuel Giménez Abad, asesinado por ETA el 6 de mayo de 2001, hace justo 23 años. El acto ha tenido lugar en la calle Corona de Aragón, en el mismo lugar donde un miembro de la banda terrorista disparó a Giménez Abad, por la espalda y a bocajarro, cuando se dirigía a ver un partido del Real Zaragoza a la Romareda. La viuda del político asesinado, Ana Larraz, ha participado en el homenaje acompañada por su hijo y testigo del crimen, Borja Giménez Larraz.

Este año el homenaje ha estado marcado por la condena a 30 años de prisión impuesta en septiembre de 2023 al terrorista Mikel Carrera, alias “Ata”, como autor material del crimen. Sin embargo, Giménez Larraz ha recordado que hay 300 asesinatos sin resolver todavía. En un día en el que la familia rememora todo el dolor de aquel día, Borja Giménez Larraz insiste en la necesidad de mantener vivo el relato de las víctimas, frente al auge político de los herederos de ETA.

"Es importante explicar qué es lo que sucedió, porque no parece muy normal, o no es propio de una sociedad sana, que un partido que no ha sido capaz de condenar el terrorismo aumente su número de escaños y se consagre como la segunda fuerza política, prácticamente la primera, del País Vasco", ha afirmado el hijo menor del político asesinado.

El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, ha abogado por seguir defendiendo los mismos valores democráticos, de diálogo y moderación, por los que Giménez Abad fue asesinado, y que deben seguir estando presentes en la sociedad. En ese sentido, ha reprochado los pactos que el PSOE mantiene con Bildu para mantenerse en la Moncloa.

Homenaje a la palabra en el Palacio de la Aljafería

Las Cortes de Aragón también han celebrado su tradicional “Homenaje a la palabra”, en recuerdo a Manuel Giménez Abad, asesinado hace 23 años por ETA.

En ese acto, el hijo mayor del político aragonés, Manuel Giménez Larraz, ha advertido sobre la "fragilidad" de nuestra cultura democrática y los peligros de la desinformación. En su opinión, si las fake news prosperan es porque existe una sociedad deseosa de creerlas. Por eso, para combatir esas noticias falsas no solo hay que buscar su origen, sino sobre todo hay que trabajar en nuestra ética como ciudadanos.

"Preferimos consumir desinformación que confirme nuestras teorías, construimos así una especie de verdad sobrevenida, muy servil con nuestros prejuicios y nos ahorramos de este modo la tarea de discurrir, de pensar, de dudar, de llegar incluso a la conclusión de que podemos estar equivocados y tener que cambiar de opinión. Las fake news encuentran un territorio propicio en este mundo de verdades absolutas y sectarismos, en el que la fragilidad de nuestros valores cívicos y nuestro espíritu crítico empieza a ser preocupante", ha explicado.