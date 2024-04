Una exposición en las calles de Zaragoza en homenaje a las víctimas de ETA

A través de textos y fotografías, la lucha contra ETA se contextualiza desde hoy en el paseo Independencia de Zaragoza. La exposición se podrá ver hasta el próximo 12 de mayo y lleva por título ‘La Voz de las Manos Blancas’, en homenaje a las manifestaciones históricas que hubo por todo el territorio español tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista en 1997.

Su hermana, Marimar Blanco, ha destacado en la inauguración la necesidad de mantener viva la memoria de las víctimas frente al blanqueamiento político de sus herederos. En ese sentido, ha lamentado en Zaragoza que el candidato de Bildu a las elecciones vascas se niegue a reconocer que ETA fue una banda terrorista.

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha insistido en la importancia de homenajear a las víctimas, recordando las 12 placas del recuerdo instaladas en los lugares en los que hubo atentados en la capital aragonesa. “Zaragoza no va a blanquear lo que ETA hizo, sino todo lo contrario: no nos cansaremos de señalar a los verdugos que no han pedido perdón”, ha reiterado Chueca.

Además, Marimar Blanco ha instado a los socialistas a romper con Bildu y les ha acusado de preocuparse sólo por las víctimas en procesos electorales. Antes estas críticas, la ministra y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha opinado que el hecho de que Bildu no reconozca a ETA como banda terrorista es incompatible con la democracia.