Huesca realiza la primera donación de órganos en asistolia controlada por EMOC

El Hospital Universitario San Jorge de Huesca realizó en marzo la primera donación de órganos en asistolia controlada con ECMO de la provincia. Se trata de un hito destacado en el campo de la donación de órganos en Aragón ya que es la primera intervención de este tipo que se realiza fuera de Zaragoza. La donación en asistolia controlada -o donación tras muerte cardiorrespiratoria- permite obtener órganos válidos de pacientes cuyo corazón se ha detenido, tras confirmar el cese irreversible de la función cardiorrespiratoria. El uso de un equipo ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) permite oxigenar y preservar los órganos, tras la muerte cardiaca.

Este tipo de procedimiento es una de las apuestas de los sistemas sanitarios para aumentar el número de órganos disponibles para el trasplante. De hecho, en Aragón, en 2025, el 50% de los procesos han sido en donación en asistolia y el otro 50% en muerte encefálica. José Ángel de Ayala Fernández, Coordinador de Trasplantes de Aragón, ha felicitado al equipo profesional que ha conseguido este avance y agradecido la generosidad de la familia que aceptó la donación de órganos.

El equipo estuvo compuesto por una veintena de profesionales, tanto del Hospital Universitario San Jorge, como del equipo móvil de ECMO, situado en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Este hito se une a otros avances recientes logrados en la provincia de Huesca, como haber obtenido donaciones en 2025, tanto en el Hospital Universitario San Jorge, como en el Hospital de Barbastro, dos en cada uno de estos centros.