Dos vigilantes agredidos por un paciente y un familiar en el Hospital San Jorge

LEER MÁS CSIF reclama dos vigilantes por turno en el hospital San Jorge de Huesca

El sindicato CSIF denuncia la agresión de dos vigilantes del Hospital San Jorge de Huesca por parte de un paciente y un familiar. Los hechos ocurrieron la mañana del pasado domingo 8 de febrero en el interior del Servicio de Urgencias. Una paciente y una familiar suya, menor de edad, agredieron a dos vigilantes que tuvieron que ser atendidos por el personal sanitario del centro por múltiples contusiones y arañazos en rostro y extremidades.

Las agresoras, que mostraban signos de estar bajo los efectos del alcohol u otro tipo de sustancias estupefacientes, pudieron ser reducidas finalmente por los propios vigilantes y una de ellas fue detenida por la Policía Nacional. Isabel Castro, responsable de seguridad privada de CSIF Aragón insiste en que llevan mucho tiempo denunciando la indefensión de los trabajadores del sector y pidiendo más medidas de seguridad.

Desde CSIF subrayan además que si actualmente hay dos vigilantes por turno en el Hospital San Jorge de Huesca se debe precisamente a las presiones que realizó CSIF hace apenas un año desencadenadas por otra agresión grave sufrida por un vigilante. Añaden que la intervención del pasado domingo habría sido del todo inviable si hubiera habido un único vigilante.

CSIF denuncia que cada vez son más las agresiones que ocurren en centros sanitarios, de menores y de servicios sociales, tanto al personal de seguridad como a los trabajadores de estos centros. Es prioritaria una mayor inversión pública y un refuerzo de la seguridad por el bienestar de los usuarios y para que los trabajadores de estos centros puedan desarrollar