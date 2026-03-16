Huesca celebra los 15 de años del proyecto ‘La Ciudad de las Niñas y los Niños’

Huesca celebra los 15 de años del proyecto de transformación urbana ‘La Ciudad de las Niñas y los Niños’. Con este motivo, la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación acoge las II Jornadas de Educación para la ciudadanía con voz de infancia, dedicadas a revisar y a dar a conocer el proyecto de la ciudad de Las Niñas y los Niños, iniciativa impulsada por el psicopedagogo italiano Francesco Tonucci que propone adaptar las ciudades a las necesidades de la infancia para hacerlas más amables y humanas al conjunto de la ciudadanía. La profesora del campus oscense Azucena Lozano, quien durante años ha liderado el proyecto, destacaba que esta iniciativa ha sido "fundamental para que los niños se sientan escuchados".

En la actualidad los miembros del Consejo de la Ciudad de las Niñas y Niños trabajan para mejorar la seguridad en entornos escolares. A lo largo de estos quince años han logrado mejoras como la instalación de aparcabicis a la entrada de los colegios o la puesta en marcha de nuevas zonas de recreo como el Parque del Encuentro

Para el decano de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación Javier Zaragoza, conocer este proyecto es fundamental para los estudiantes de Magisterio y otras enseñanzas implicadas. El programa cuenta con charlas y talleres sobre ‘La Ciudad de las Niñas y de los Niños de Huesca’, que ponen un especial énfasis en el reconocimiento de la cultura de la infancia y la lucha por el cumplimiento de los Derechos del niño y de la niña”, tal y como ha explicado Arasy González es coordinadora de la jornada y profesora de Didáctica de las Ciencias Sociales del Campus de Huesca