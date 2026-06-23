Huesca activa un sistema para evitar trámites a los vecinos afectados por el cambio de nombre de tres calles

LEER MÁS Visto bueno a los nombres para las calles de Harineras y para sustituir los de tres alcaldes de Huesca

El Ayuntamiento de Huesca ha puesto en marcha el dispositivo técnico y administrativo para ejecutar el cambio de nombre de tres vías públicas de la ciudad de manera que los residentes no deban iniciar ningún trámite en el consistorio. Las calles afectadas pasan a denominarse calle Orfeón Oscense (antes calle José María Lacasa), calle Embalse de Vadiello (antes calle Mariano Ponz Piedrafita) y calle Cámara de Comercio (antes calle Mateo Estaún Llanas).

El cambio de nombre viene de una sentencia judicial firme que el Ayuntamiento recurrió hasta agotar todas las vías jurídicas a su alcance para tratar de evitar la medida. Con el objetivo de minimizar los perjuicios económicos y administrativos que el cambio pueda ocasionar a los residentes, el Ayuntamiento asume internamente toda la carga del proceso para que ningún vecino tenga que solicitar certificados de equivalencia ni acudir a entidades bancarias, suministradoras o administraciones para aclarar su domicilio.

Son varias las medidas previstas:

Una actualización automática y de oficio en todas las bases de datos municipales (padrón, gestión tributaria, urbanismo, licencias y registro).

Doble denominación transitoria, mostrando de forma automatizada el nuevo nombre seguido del anterior entre paréntesis para evitar cualquier confusión durante el periodo de transición.

Comunicación a organismos externos . El Ayuntamiento notificará el cambio al INE, la Dirección General del Catastro, la Agencia Tributaria, los Registros de la Propiedad, notarías, la Dirección General de Tráfico, Correos, entidades bancarias, gestorías y demás organismos.

. El Ayuntamiento notificará el cambio al INE, la Dirección General del Catastro, la Agencia Tributaria, los Registros de la Propiedad, notarías, la Dirección General de Tráfico, Correos, entidades bancarias, gestorías y demás organismos. Trazabilidad y continuidad jurídica . El sistema informático conservará el histórico de cada inmueble para garantizar la plena continuidad jurídica de la propiedad y de la residencia, blindando al ciudadano ante posibles incidencias en el Registro de la Propiedad o en el Catastro.

. El sistema informático conservará el histórico de cada inmueble para garantizar la plena continuidad jurídica de la propiedad y de la residencia, blindando al ciudadano ante posibles incidencias en el Registro de la Propiedad o en el Catastro. Protección de datos desde el diseño. Todas las actuaciones se ejecutan garantizando la integridad, la confidencialidad y la exactitud de los datos de localización de los vecinos afectados.

El sistema de doble denominación se mantendrá operativo hasta que la nueva denominación se considere plenamente normalizada. Para la implantación técnica se ha fijado un plazo máximo de tres meses, y el acuerdo plenario quedará a disposición de la ciudadanía a través del portal de transparencia municipal. La Alcaldía coordinará, además, la instalación material de las nuevas placas en las calles.

Con este protocolo, el Ayuntamiento de Huesca busca que el cumplimiento de la resolución judicial se traduzca en la menor afección posible para los vecinos, asumiendo de oficio toda la gestión y el consiguiente ahorro de cargas y costes administrativos.