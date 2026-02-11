Huesca acogerá en octubre VI Asamblea de la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030

LEER MÁS La Zona de Bajas Emisiones de Huesca entra en vigor este 7 de enero

El Consejo de Gobierno de la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ha seleccionado la candidatura del Ayuntamiento de Huesca para acoger la VI Asamblea de la Red, que se celebrará el próximo mes de octubre en la capital oscense.

La elección reconoce el liderazgo de Huesca en la aplicación local de la Agenda 2030, desde su adhesión a la red hace dos años, y el papel activo de la alcaldesa, Lorena Orduna, quien ejerce como vicepresidenta segunda de la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030, participando de forma directa en la definición de sus líneas estratégicas y en la coordinación entre administraciones. La candidatura de Huesca ha sido seleccionada en un proceso frente a ciudades como Cádiz, El Vendrell, La Vallés o Vila-real, valorándose especialmente las políticas municipales que el Ayuntamiento desarrolla para avanzar hacia una ciudad más sostenible, inclusiva e innovadora.

La VI Asamblea reunirá en Huesca a alcaldes, representantes institucionales y equipos técnicos de toda España, convirtiendo a la ciudad en epicentro nacional del debate sobre sostenibilidad, gobernanza y desarrollo urbano y ofreciendo una oportunidad única para mostrar al conjunto del país el modelo de ciudad que se está construyendo desde Huesca.

La candidatura presentada por el Ayuntamiento puso de relieve que Huesca cuenta con una red estable de políticas públicas y programas permanentes orientados a reforzar la cohesión social, mejorar el bienestar y reducir las desigualdades, con una sólida red de protección social, colaboración con entidades como los bancos de alimentos, programas de empleo e inserción laboral, políticas de integración y una apuesta clara por la participación ciudadana y la transparencia institucional.

Asimismo, se destacó el fuerte compromiso de la ciudad con la salud, la educación y la igualdad, a través de programas de salud comunitaria, envejecimiento activo, prevención de adicciones, escuelas infantiles municipales, refuerzo educativo, formación digital para mayores, educación ambiental y un Plan Municipal de Igualdad que guía las políticas públicas en esta materia.

En el ámbito de la sostenibilidad y la transición ecológica, Huesca mostró una estrategia integral que incluye movilidad sostenible, zonas de bajas emisiones, transporte público, ampliación de zonas peatonales, gestión avanzada de residuos, eficiencia energética, autoconsumo, entre otros, junto con una decidida apuesta por la renaturalización urbana mediante islas de biodiversidad, arbolado urbano y protección de la calidad del aire.

La candidatura también puso en valor el impulso a la innovación y al desarrollo económico, con apoyo a startups tecnológicas, parque tecnológico, despliegue de infraestructuras digitales, formación profesional vinculada a sectores estratégicos y programas de apoyo al tejido empresarial.

Este modelo se ve reforzado por el carácter de ciudad verde de Huesca, que cuenta con 17 parques urbanos, algunos reconocidos con premios de prestigio nacional e internacional, más de 19.000 árboles de más de 200 especies, 150 hectáreas de zonas verdes y más de 180 espacios verdes inventariados, integrados en la vida cotidiana de la ciudad. En Huesca cada ciudadano disfruta de 26,78m² de zonas verdes, situando a Huesca entre las ciudades líderes de España.

La celebración de la VI Asamblea de la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030 supondrá para Huesca un importante impacto institucional, económico y turístico, además de consolidar su posición como referente nacional en políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible, permitiendo que cientos de representantes municipales de toda España visiten, conozcan y compartan experiencias en nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Huesca reafirma así su compromiso con una Agenda 2030 que se traduce en proyectos reales, servicios públicos de calidad y una ciudad pensada para las personas y el futuro.