La Zona de Bajas Emisiones de Huesca entra en vigor este 7 de enero

El próximo miércoles 7 de enero entrará en vigor la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Huesca, una medida que no introduce cambios sustanciales respecto a la actual zona peatonal del centro de la ciudad. El perímetro de acceso con autorización previa mediante registro se mantiene exactamente igual al vigente hasta ahora, por lo que la implantación de la ZBE no modifica los límites ni el funcionamiento general del área ya conocida por vecinos, comerciantes, hostelería, taxis, repartos, empresas de servicios, etcétera.

La zona de acceso mediante autorización previa comienza, por tanto, en los puntos donde en la calzada se ubican las nuevas señales, en color rojo, de acceso al área restringida. Son los mismos puntos de entrada que hasta ahora. El Ayuntamiento de Huesca recuerda que todas las autorizaciones actualmente en vigor seguirán siendo válidas, y que no es necesario dar de alta nuevas autorizaciones para continuar accediendo al centro en los mismos términos que hasta ahora. Todas las autorizaciones registradas pasan automáticamente al nuevo sistema de gestión.

Con el fin de facilitar la transición, se ha establecido un periodo de adaptación hasta el 1 de marzo, durante el cual podrán utilizarse simultáneamente los dos sistemas de registro de acceso, el actual y el nuevo sistema vinculado a la ZBE. Este plazo permitirá una adaptación progresiva y sin incidencias para los usuarios. Las solicitudes deberán realizarse a través de la página web del Ayuntamiento y de la aplicación específica para móvil. Hay que insistir en que en este periodo de transición convivirán el sistema actual y el nuevo.

La entrada en vigor de la ZBE sí incorpora algunas novedades, entre las que destacan, la actualización de los sistemas de permisos de acceso para empresas de servicios, que se adaptan al nuevo marco normativo con el fin de garantizar la prestación de servicios esenciales en el centro urbano. El nuevo sistema trae cuatro cambios especialmente reseñables. El primero se refiere a la solicitud de acceso de los titulares de los comercios para sus clientes cuando realicen las solicitudes de entrada a posteriori. Hasta ahora, disponían de un periodo de siete días para tramitar la autorización. A partir de ahora serán dos días para la tramitación de la autorización si es posterior al acceso. En segundo lugar, los accesos puntuales para ciudadanos que tienen una necesidad de entrar a la ZBE. Hasta ahora, ahora se puede realizar la solicitud de entrada a la zona peatonal hasta las 23:59 horas del mismo día en el que se produce la misma, con la ZBE la tendrá que realizar siempre previamente a que se entre en la ZBE. En tercer lugar, la puesta en marcha de la denominada “invitación” para particulares, un nuevo tipo de autorización que permitirá a residentes facilitar el acceso puntual de vehículos al interior de la ZBE para personas que visiten sus domicilios y necesiten acceso puntual. Y por último, un nuevo sistema de acceso para empresas de paquetería, reparto de comida y servicios técnicos (servicios profesionales de mudanzas, reparaciones y servicios técnicos). Ya no tendrán que solicitar permiso específico cada vez que un vehículo entre en la zona de acceso restringido, sino que deberán obtener para sus vehículos permisos permanentes con dos años de validez.

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones responde a la normativa estatal y europea en materia de calidad del aire y movilidad sostenible, y se realiza en Huesca de forma progresiva, ordenada y sin generar afecciones adicionales a la movilidad cotidiana en el centro de la ciudad.

Hay que insistir en que la etiqueta ambiental no condicionará el acceso a la ZBE de Huesca. A diferencia de otras ciudades donde la etiqueta es un factor restrictivo, en Huesca la regulación mantiene el principio del sistema vigente desde 2013.

● La prioridad se basa en el tipo de autorización, no en la clasificación ambiental del vehículo.

● No se aplican vetos automáticos por etiqueta.

● Vehículos con etiquetas B, C o sin distintivo pueden acceder si disponen de autorización válida.

● Pero es importante tener en cuenta que los vehículos no contaminantes, con etiqueta 0, o ECO, también tienen que sacar su correspondiente autorización de entrada a la Zona Restringida con cámaras. No pueden entrar en dicha zona por el hecho de que sean ese tipo de vehículos.

Para obtener más información, se puede contactar con la Oficina de Movilidad, en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner (antiguo Matadero) o en el teléfono 974 292 127. Hay un apartado específico también en la web municipal www.huesca.es.