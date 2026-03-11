La helisuperficie H24 de Graus entrará en funcionamiento este año

Impulso a la helisuperficie H24 de Graus que pretende estar operativa a lo largo de este año 2026. Será la primera instalación de estas características en la comarca de la Ribagorza para la atención de emergencias sanitarias. Se construirá en una parcela cedida por el ayuntamiento grausino en el Polígono Industrial Fabardo.

Enmarcada en la red de helisuperficies del Gobierno de Aragón, tendrá un coste de 300.000 euros y contará con el apoyo del ejecutivo autonómico, la Diputación de Huesca, la comarca de la Ribagorza y el Ayuntamiento de Graus. La Ribargorza tiene más de 12.300 habitantes distribuidos 34 municipios y 176 poblaciones y una elevada extensión territorial - 2.460 km²-, lo que en muchas ocasiones supone un elevado coste de tiempo de traslado por medios terrestres. Esta helisuperficie dará un servicio más rápido a toda esa población para el traslado de pacientes a hospitales de referencia y será clave también para tratar patologías como infartos, neonatos o cuadros clínicos de especial gravedad.

Aragón cuenta con dos helicópteros medicalizados que operan desde sus bases de Zaragoza y Teruel y que, desde 2024, incorporan la modalidad de vuelo VFR nocturno que permite operar las 24 horas del día todos los días del año. Para el director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, la red de helisuperficies operativas las 24 horas constituye un “elemento esencial” para garantizar una respuesta "ágil y eficaz" a los ciudadanos que precisan ser evacuados con urgencia a los hospitales de referencia. El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha destacado cómo la “colaboración institucional” permite “seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y darles mayor seguridad”. Desde la comarca de la Ribargorza y el Ayuntamiento de Graus, Roque Vicente y José Antonio Lagüens, respectivamente, han valorado de forma positiva este nuevo equipamiento por la mejora en la atención que ahora ofrecerá la Ribagorza y por sumar vida al Poligono Fabardo.