Un puente provisional en la N-260 en Bisaurri garantizará el paso en esta zona de Ribagorza

La Delegación del Gobierno en Aragón ha solicitado al Ministerio de Defensa su colaboración para construir un puente provisional mientras se repara el antiguo tablero de paso de la N-260 en Bisaurri. El objetivo es subsanar la situación de grave peligro existente tras el hundimiento de parte de la plataforma de la vía la pasada primavera.

El Regimiento de Pontoneros se desplazó la semana pasada a la zona para reconocer el terreno y estudiar la viabilidad para el tendido de un puente provisional que permita asegurar las comunicaciones en la comarca. El delegado del Gobierno Fernando Beltrán, ha informado hoy a los alcaldes de la zona afectada. Se está trabajando en un estudio técnico más detallado para avanzar en esta opción.

La construcción de ese pontón provisional, con capacidad para vehículos de hasta 20 toneladas, garantizaría la circulación hacia y desde Castejón de Sos, localidad de referencia sanitaria y educativa, durante las obras de emergencia que acometerá próximamente el Ministerio de Transportes, que obligan a la sustitución completa del tablero de vía existente.