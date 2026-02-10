El Gobierno de España respalda a Pilar Alegría como líder en Aragón

Sigue la resaca de las elecciones autonómicas. El Gobierno de España ha valorado los resultados de esos comicios y culpa al Partido Popular de fomentar el auge de VOX. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz, Elma Saiz, ha culpado directamente al candidato de popular, Jorge Azcón, por convocar los comicios anticipados, a su juicio, “por réditos electorales”.

Respecto a los resultados del PSOE, Saiz señala que deben hacer autocrítica, pero están convencidos de que la candidata, Pilar Alegría, era “la persona correcta”. Por eso, apuesta por su continuidad al frente de los socialistas aragoneses.

VOX ESTÁ DISPUESTO A NEGOCIAR CON EL PP

Por otro lado. VOX está dispuesto a negociar con el PP la investidura de Azcón e incluso no descartan entrar a formar parte de un hipotético Gobierno, pero insisten en que el Partido Popular debe cambiar las políticas que están aplicando porque son similares a las del PSOE. El líder nacional de VOX, Santiago Abascal, explica que “solo entonces podrán llegar a acuerdos”.

Son muchas las diferencias entre el Partido Popular y VOX en Aragón, pero una de ellas es el trasvase del Ebro. La formación de Abascal apuesta por una trasferencia de caudales entre cuencas para que el agua llegue a todo el país. De hecho, el líder de VOX en Murcia, José Ángel Antelo, ha cargado contra Azcón por “defender que en Aragón no sobra agua”.

Hay más valoraciones de las elecciones en Aragón. El ex presidente del Gobierno, Felipe González, ha echado en falta mayor autocrítica en el PSOE y en el PP, tras los resultados del domingo, ya que ambas formaciones han perdido apoyo y escaños en las Cortes.