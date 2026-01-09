Pilar Alegría propone destinar a políticas públicas el dinero que Aragón recibe del gobierno central

La candidata del PSOE a las elecciones autonómicas en Aragón, Pilar Alegría, ha asegurado esta mañana que Aragón recibirá con el nuevo modelo de financiación autonómica un 9,61% más que con el modelo actual que el PP no reformó durante los siete años de mandato de Mariano Rajoy. “El nuevo modelo de financiación permitirá que lleguen a nuestra comunidad 629 millones de euros más en 2027”, ha asegurado. Esta nueva propuesta, como ha dicho Alegría, constata que “a Aragón van a llegar más recursos y más fondos para mejorar nuestro estado de bienestar”.

Además, Alegría ha recordado que el nuevo modelo garantiza, refuerza y amplia la solidaridad interterritorial, pero que tiene en cuenta una variable importantísima para la comunidad aragonesa como es la despoblación. “Un nuevo modelo de financiación autonómica que tiene como objetivo la defensa de los servicios públicos, al contar las comunidades con más recursos para educación, sanidad y aumento del gasto social”, ha apuntado. Alegría ha criticado en estos dos años y medio Azcón ha usado los recursos que han llegado para privatizar y “seguir beneficiando siempre a sus amiguetes”. “En vez de destinar estos recursos a la mejora de la calidad pública, ha abierto la puerta a la llegada de un nuevo hospital privado; o en lugar de una escuela rural de calidad, con más maestras y maestros, con rutas escolares o con auxiliares, él ha decidido usar los recursos para concertar el bachillerato”, ha puesto como ejemplo la candidata socialista.

Ha acusado a Azcón de jugar constantemente en la liga de la confrontación y del enfrentamiento, "porque no soporta la verdad y la realidad". En este sentido ha recordado que Aragón ha recibido en estos años de gobierno de Pedro Sánchez más de 30.000 millones de euros, un 43% más que en los años de Mariano Rajoy.

Por otro lado, Pilar Alegría se ha reunido este viernes con CADIS en Huesca. Los representantes de las entidades que conforman esta coordinadora le han transmitido sus necesidades. Pilar Alegría se ha comprometido a partir del 8 de febrero desde el gobierno autonómico a reconocer con políticas y hechos el trabajo de todas las personas que trabajan en el sector. Ha asegurado que “mejorará las condiciones laborales y también la formación que reciben las mujeres que trabajan en el sector de la discapacidad y que son fundamentales en el día a día”. El segundo planteamiento que les ha trasladado es el impulso de un nuevo plan de mejora de las infraestructuras, “infraestructuras que han quedado absolutamente obsoletas y que desde luego no atienden a las necesidades que en este momento las personas con discapacidad tienen, y por tanto creo que es ese segundo compromiso que hemos adquirido”. A ello se suma la propuesta para la simplificación administrativa para pedir ayudas sociales.