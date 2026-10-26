El Gobierno aragonés destinará 97 millones a Economía en 2027

El Gobierno aragonés destinará 97 millones de euros de fondos propios al Departamento de Economía, Competitividad y Empleo dentro de los presupuestos de 2027. Así lo ha anunciado el presidente, Jorge Azcón, quien ha detallado que el Distrito Tecnológico de Aragón DAT Alierta será una de las líneas prioritarias a la que se destinarán 17,5 millones de euros.

Dentro de esta cuantía para el DAT, serán 5 millones para la ampliación del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y también se destinará presupuesto para el nuevo edificio de CIRCE y para el edificio destinado a la instalación de empresas tecnológicas.

Azcón asegura que el DAT se está ejecutando "en tiempo récord" y garantiza que a lo largo de 2027 se realizarán distintas obras para avanzar en que sea una realidad. Indica que es "un proyecto estratégico" que irá "más allá de la legislatura".

Además, dentro del presupuesto de Economía se contemplarán partidas para el Plan de Digitalización de Pymes o el programa Volveremos.