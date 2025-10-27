Tecnología

La consultora Integra, nueva incorporación del DAT Alierta

La empresa invertirá 25 millones en un edificio propio en el distrito tecnológico de Zaragoza con la previsión de empezar obras en primavera de 2027.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Imagen del edificio de la consultora en el DAT Alierta
Imagen del edificio de la consultora en el DAT Alierta | Integra

La consultora tecnológica Integra se instalará en el Distrito Tecnológico Alierta con un edificio propio que supondrá la inversión de 25 millones de euros, la mayor anunciada hasta la fecha. Tendrá 8.000 metros cuadrados y capacidad para 500 empleados y se sumará a las ocho sedes que la compañía ya tiene en la capital aragonesa. Está previsto que las obras comiencen en abril de 2027 para que el edificio pueda estar operativo en enero de 2029.

El diseño del edificio lo ha realizado la empresa IDOM. Contará con cinco aulas de formación, un salón de actos para 150 personas, plazas de aparcamiento, comedor o una azotea. La idea es no cerrar ninguna de las oficinas y que en la nueva sede se puedan operar las tres áreas de la compañía tanto con empleados actuales como nuevas incorporaciones.

Se trata de la primera empresa privada que se instalará en el DAT Alierta y se suma a CIRCE y al Instituto Tecnológico de Aragón.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer