La consultora Integra, nueva incorporación del DAT Alierta

La consultora tecnológica Integra se instalará en el Distrito Tecnológico Alierta con un edificio propio que supondrá la inversión de 25 millones de euros, la mayor anunciada hasta la fecha. Tendrá 8.000 metros cuadrados y capacidad para 500 empleados y se sumará a las ocho sedes que la compañía ya tiene en la capital aragonesa. Está previsto que las obras comiencen en abril de 2027 para que el edificio pueda estar operativo en enero de 2029.

El diseño del edificio lo ha realizado la empresa IDOM. Contará con cinco aulas de formación, un salón de actos para 150 personas, plazas de aparcamiento, comedor o una azotea. La idea es no cerrar ninguna de las oficinas y que en la nueva sede se puedan operar las tres áreas de la compañía tanto con empleados actuales como nuevas incorporaciones.

Se trata de la primera empresa privada que se instalará en el DAT Alierta y se suma a CIRCE y al Instituto Tecnológico de Aragón.