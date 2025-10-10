El Gobierno de Aragón dedica 18 millones al nuevo edificio del ITA

A finales de 2027 el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) estrenará un nuevo edificio, junto al ya existente. Con un diseño inspirado en las placas base y en el pabellón de cristal de la Gran Exposición de Londres de 1851, tendrá 5.000 metros cuadrados construidos. En la presentación del proyecto, el arquitecto Sergio Sebastián ha detallado que dispondrá de un ágora central, laboratorios flexibles, oficinas, y de una pérgola fotovoltaica en la cubierta bajo la que habrá un belvedere. Este edificio será uno de los emblemas del nuevo distrito tecnológico DAT Alierta, en la margen izquierda el Ebro en Zaragoza.

La puesta en marcha de la ampliación de las instalaciones del ITA, cuya construcción empezará en abril de 2026, permitirá aumentar la actividad y por ende un 20% los ingresos que el ITA obtiene de las empresas para las que trabaja, según ha explicado en el acto el presidente, Jorge Azcón. Con más de 40 años de historia, el Instituto cuenta con más de 300 profesionales y sólo este año ha colaborado con 1.000 empresas.

La robótica y la Inteligencia Artificial serán las tecnologías que centrarán la investigación e innovación que allí se desarrollará para las empresas, centros de investigación o de formación. La directora del Instituto, Esther Borao, ha valorado que supondrá un nuevo hito para generar ecosistema y consolidar Aragón como referente en la materia.

Será pieza clave del plan estratégico 2025-2028, que busca aumentar el impacto que genera el ITA en el tejido empresarial, en la sociedad y en toda la economía aragonesa. El Gobierno de Aragón va a dedicar 18 millones a este nuevo edificio, 12 para su construcción, y los 6 restantes, para su equipamiento.