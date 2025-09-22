DAT Alierta

El nuevo edificio del CIRCE permitirá impulsar la investigación

A finales de 2026 empezarán las obras de construcción de la nueva sede del centro tecnológico CIRCE en Zaragoza. Se ubicará al norte del Distrito Tecnológico Alierta.

El presidente Azcón ha presentado el proyecto del nuevo edificio del CIRCE
El Gobierno de Aragón va a invertir 20 millones en este nuevo edificio vanguardista de 11.200 metros cuadrados útiles que contará con una nave logísticas o laboratorios. Aspira a convertirse en un centro de referencia en España.

En los últimos años se han multiplicado los proyectos de investigación del CIRCE. Actualmente cuenta con 300 investigadores, cifra que gracias al nuevo espacio en el DAT Alierta, crecerá hasta 600 con horizonte a diez años. El director general de CIRCE, Andrés Llombart, ha explicado que este espacio contará con un sistema de autoconsumo fotovoltaico en cubierta y fachada, sistemas de almacenamiento energético para balancear la demanda, una climatización eficiente con geotermia, aerotermia y recuperación de calor o puntos de recarga para vehículos eléctricos.

También el Instituto Tecnológico de Aragón tendrá sede en el DAT Alierta, donde compartirán espacio centros de investigación, con el campus Río Ebro y empresas tecnológicas. Siemens fue una de las primeras en confirmar su instalación en el nuevo parque, pero próximamente, se anunciará la llegada de otras compañías.

