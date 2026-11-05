Francisco Martínez Becerra, el mejor maître del Mundo es aragonés

“Una experiencia inolvidable”, así describe Francisco Martínez Becerra su participación en la Copa del Mundo de Maîtres que tuvo lugar a finales de octubre en Tokio. Una competición en la que resultó ganador, convirtiéndose en el mejor maître del mundo, eso sí, tras una dura preparación tanto técnica como teórica que tuvo que plasmar en inglés. “En la preparación teórica tienes que ampliar conocimientos, ya sea de vinos, de cultura gastronómica, de gastronomía internacional. Y en la parte práctica, tienes que desarrollar ciertas destrezas y habilidades a la hora de trabajar con el cliente”, explica Martínez Becerra.

El campeonato se desarrolló en dos días. El primer día tuvo lugar la semifinal a la que llegaron seis aspirantes que tuvieron que enfrentarse a un examen de cultura gastronómica, una cata a ciegas de tres vinos blancos de diferentes continentes y otras pruebas como “una elaboración de un pescado de innovación con un supuesto maridaje, una toma de comandas, un trinchado de un ave y una prueba un poquito más divertida, que era una batalla de pelado de langostinos”, recuerda el maître.

En la final, con tres candidatos, las pruebas se basaban en el servicio en un restaurante. “Teníamos una mesa de cuatro y una mesa de dos comensales. Había que hacer un servicio de champán, una apertura de unos huevos semicocidos con un poquito de caviar, un desespinado de lubina, un cóctel a base de té sin alcohol”, cuenta Francisco Martínez Becerra. Y es que el trabajo de un jefe de sala no es nada sencillo porque es un compendio de aspectos, va “desde el liderazgo de saber dirigir y motivar a acompañar a tus trabajadores. El dominio técnico de diferentes puntos, como por ejemplo la organización de la sala, las habilidades técnicas como son trinchados, desespinados, muchos conocimientos, ya sea del tema de vinos, como de gastronomía”

La hostelería como una nueva vocación

Francisco Martínez Becerra llegó a la hostelería casi de casualidad. Estaba en el instituto de Sabiñánigo, pero era un mal estudiante y como no iba a terminar la ESO le ofrecieron ir a la Escuela de Hostelería de San Lorenzo en Huesca. “Fueron mis grandes salvadores, me dieron la oportunidad de poder estudiar un curso puente para acceder al grado medio de hostelería”, cuenta el maître. Tanto le impacto que ahora se dedica a la docencia e intentar “enseñarles a mis alumnos la pasión y el respeto por este oficio que a mí tanto me gusta”.

Son varios los galardones que acumula Becerra Martínez como el oro en el XV Campeonato de Maîtres de Aragón, Joven Maître en los premios Pajarita de la Asociación de Maîtres de Aragón o campeón de España de Flambeados.