La Feria de Teatro se inaugura hoy con la gala del circo de Aragón

El circo aragonés protagoniza este lunes la jornada inaugural de la 40 Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca. Hasta el próximo 1 de octubre el público oscense y el profesional podrán disfrutar de 25 espectáculos seleccionados (de teatro, danza, circo, teatro de objetos, instalaciones y nuevos lenguajes escénicos) entre las 1.877 propuestas presentadas.

La Feria cumple cuatro décadas de trayectoria como uno de los mercados profesionales de artes escénicas más longevos de España que por unos días convierte a Huesca en "epicentro de la cultura", tal y como indicaba la alcaldesa Lorena Orduna. El acto inaugural tendrá lugar esta tarde a las 18.15 en el Auditorio Carlos Saura del Palacio de Congresos, con la Gala del Circo Aragonés, de CARPA (se entregará además el Premio Javier Brun 2026 a la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado). Posteriormente, el Teatro Olimpia acogerá a 20.30 la representación de R&J, de la compañía vasca La Dramática Errante, un diálogo entre el amor trágico de Shakespeare y los vínculos diversos del presente. La jornada finalizará a las 23.30 en la Sala Bendita Ruina con Mea Culpa, un monólogo de comedia, escrito e interpretado por Minerva Arbués y dirigido por Diego Peña.

En esta primera jornada encontramos también la instalación Dial-a-story (Marca-una-historia), un proyecto cultural que busca sensibilizar al público contra la violencia de género, se puede disfrutar de 17.30 a 20.30 en la plaza de la Inmaculada estará. También en el exterior del Palacio de Congresos, el ilusionista aragonés Civi Civiac presentará a las 17.00 Don Bártulos, una comedia visual inspirada en la figura de un vendedor ambulante que utiliza el formato de teatro de calle. Las entradas para las funciones en el Teatro Olimpia y en el Auditorio del Palacio de Congresos cuestan 10 euros en venta anticipada y 12 euros en taquilla. Y cuestan 6 euros con Tarjeta Cultural, Carné de Estudiante, Carné Universitario, Carné Joven, Carné Talleres Teatro, Carné Escuelas de Danza, Carné Escuela de Circo, Tarjeta Desempleo y Carné Familia Numerosa. Y los espectáculos de Bendita Ruina valen 5 euros. Además, existe un pasaporte con descuentos progresivos del 50 %.

En esta edición la feria refuerza su relación con la ciudad llevando una parte importante de su programación al espacio público. Además de los escenarios habituales, las artes escénicas ocuparán espacios como la plaza Luis López Allué, la plaza de la Inmaculada, los Porches de Galicia y los exteriores del Palacio de Congresos, con propuestas de danza, circo, teatro e instalaciones. La intención es favorecer que el público pueda encontrarse con la creación contemporánea también fuera de los espacios escénicos convencionales (Palacio de Congresos, el Teatro Olimpia, el Espacio de Arte Joven o la Sala Genius)

La presencia aragonesa tendrá un peso destacado, con un 37,5% de las compañías procedentes de Aragón. A ellas se suma un 56% de compañías procedentes de otras comunidades autónomas, en concreto Madrid, La Rioja, Extremadura, Cataluña, Navarra, País Vasco, Baleares, Galicia, Comunidad Valenciana y Andalucía. En el ámbito internacional, la Feria apuesta especialmente por compañías del sur de Francia, dentro del trabajo que desarrolla para fortalecer la circulación transfronteriza de compañías y proyectos a ambos lados de los Pirineos.

El presupuesto de esta 40ª edición se sitúa en torno a los 277.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento de Huesca aporta 76.600 euros, 20.000 euros más que en la edición anterior.