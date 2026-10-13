Feijóo garantiza en Huesca una financiación justa para Aragón y su apoyo total al Plan Pirineos

La precampaña arrancaba este martes oficialmente en Huesca con la primera visita de un líder nacional. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, protagonizaba un acto de precampaña electoral en la capital oscense junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el presidente provincial del PP, Isaac Claver.

En su intervención Feijóo manifestaba varios compromisos con el territorio. El líder popular insistía en que Aragón no es una tierra de segunda y daba su palabra de que la comunidad tendrá una financiación justa que no decidirán ni Sánchez ni Junqueras. Asimismo, considera necesario revisar la financiación autonómica atendiendo al criterio de la despoblación.

También mostraba su respaldo al Plan Pirineos y se comprometía a aportar más dinero para hacer “el mejor plan que haya existido nunca”.

Tras enumerar los principales escándalos que salpican al partido socialista, Feijóo abogaba por una reconstrucción nacional asentada en la ley y la verdad. Entre otras, Feijóo pedía explicaciones a los socialistas sobre el oro de Maduro, cuántas cajas fuertes hay como la de Zapatero o quién dio la orden de “deshacerse” de la jueza que investigaba al hermano del presidente. Subrayaba que España "no tiene que seguir aguatando a Sánchez, que no le van a pasar ni una, que todo se va a saber y que tendrá que pagar por lo que ha hecho". También echaba en cara a Sánchez no haber acompañado a los reyes en Ceuta y agradecía al Felipe VI su visita a la ciudad autónoma y "por estar a la altura de una gran nación".

Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, criticaba la gestión socialista en temas como la vivienda, y sacaba pecho porque frente a las 86 viviendas promovidas durante ocho años de mandato socialista, su ejecutivo ha impulsado 3.600 viviendas en tres años, con el objetivo de entregar las primeras 1.000 unidades en 2027. Además, ha recordado que la partida autonómica destinada a vivienda pública se ha incrementado significativamente hasta alcanzar los 52 millones de euros para el año 2026.

También destacaba otras medidas dirigidas a los jóvenes. Azcón señalaba que han conseguido atraer más inversiones que nunca a Huesca y que han puesto en marcha nuevas titulaciones en la universidad (este año Medicina y el próximo Farmacia). "Atraemos inversiones para crear empleo, ponemos en marcha política de vivienda y damos oportunidades pensando fundamentalmente en nuestros jóvenes", indicaba

Azcón cifraba en cerca de 200 millones de euros la inversión movilizada en los últimos tres años para mejorar las infraestructuras de comunicación, los regadíos y la rebaja de impuestos en la provincia, sin contar con ninguna ayuda del Gobierno central.

El presidente provincial del PP de Huesca, Isaac Claver, ha resaltado el compromiso y la dedicación de los alcaldes y concejales de la provincia en la gestión diaria de los municipios. Claver ha puesto en valor el trabajo realizado durante los incendios del verano y el esfuerzo coordinado con los agricultores y ganaderos, quienes colaboraron activamente realizando cortafuegos con sus tractores. Asimismo, ha señalado la importancia de defender la cultura del trabajo y los valores del medio rural frente a las dificultades económicas actuales.

Claver también ha exigido que el Gobierno central no abandone actuaciones estratégicas como la autovía A-23 en Sabiñánigo, las obras del embalse de Almudévar o la mejora del servicio ferroviario. De cara la 29-N, Claver considera que los ciudadanos tienen una oportunidad única de cambiar el rumbo del país y que no pueden desaprovecharla.