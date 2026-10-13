eVans frente a furgonetas de combustión: ¿por qué pueden ser mejores para tu negocio?

El coste de uso, el acceso a entornos urbanos, el confort del conductor y la imagen que proyecta el negocio son razones de peso para elegir una furgoneta u otra. En ese contexto, las eVans de Mercedes-Benz ofrecen una alternativa especialmente atractiva: conducción prácticamente silenciosa, respuesta inmediata y sin emisiones locales de CO₂. Además, al ser vehículos eléctricos de batería, cuentan con el distintivo ambiental CERO de la DGT.

Frente a una furgoneta de combustión, una eVan puede resultar especialmente eficiente cuando las rutas son previsibles y el vehículo regresa habitualmente a una base con posibilidad de recarga. La carga puede integrarse durante las horas de parada, mientras que la preclimatización, las funciones remotas y la planificación de rutas facilitan el trabajo diario. Son, por tanto, una solución especialmente interesante para el reparto urbano, los servicios técnicos, el transporte profesional y las flotas.

Ágreda Automóvil dispone ahora de una selección de Unidades Matriculadas de Mercedes-Benz, adaptadas a diferentes necesidades profesionales:

EQT — PVP 33.000 € + IVA. Una opción compacta y versátil, con batería de 45 kWh, Paquete Premium Plus, sistema multimedia MBUX con navegación, cámara de marcha atrás, KEYLESS-GO y climatización automática THERMOTRONIC.

— PVP 33.000 € + IVA. Una opción compacta y versátil, con batería de 45 kWh, Paquete Premium Plus, sistema multimedia MBUX con navegación, cámara de marcha atrás, KEYLESS-GO y climatización automática THERMOTRONIC. eVito 112 Furgón Larga — PVP 44.000 € + IVA. Preparada para el trabajo diario, con batería de 60 kWh, carga rápida en corriente continua de hasta 80 kW, sistema MBUX, cámara de marcha atrás, preclimatización y asistentes de seguridad.

— PVP 44.000 € + IVA. Preparada para el trabajo diario, con batería de 60 kWh, carga rápida en corriente continua de hasta 80 kW, sistema MBUX, cámara de marcha atrás, preclimatización y asistentes de seguridad. eSprinter 320 Furgón PRO Medio 81 kWh — PVP 40.000 € + IVA. Una solución de mayor capacidad, con techo elevado, carga rápida de hasta 115 kW, sistema MBUX, cámara de marcha atrás, asiento calefactado y asistentes de conducción.

Son vehículos ya matriculados por el concesionario y con kilómetros recorridos. Por ello, se comunican exclusivamente como Unidades Matriculadas, no como vehículos Km 0 ni como Mercedes-Benz Certified.

Descubre qué eVan se adapta mejor a tu actividad y da el paso hacia una movilidad profesional más silenciosa, eficiente y preparada para el presente.