Enrique Bernal: "La mascarilla en exteriores no es la medida más efectiva"

El investigador Enrique Bernal considera que, más eficaz que el uso de mascarillas en exteriores, serán las medidas que la próxima semana establecerá el Gobierno de Aragón, cerrando las barras en la hostelería y fijando nuevos límites horarios. Cree que la mascarilla puede tener un efecto mínimo en algunos espacios exteriores y no es la medida más efectiva para controlar la ola.

Sobre las medidas avanzadas por Javier Lambán, el investigador defiende que sí será más efectivo prohibir el uso de las barras, donde los clientes se mueven mientras comen y beben, mientras en las mesas sus movimientos están más limitados. Del mismo modo, defiende que la limitación de horarios permite disminuir la movilidad de las personas.

Enrique Bernal cree que los toques de queda son impensables actualmente al no estar socialmente aceptados, pero no ve con malos ojos la decisión de la Generalitat, que los ha decretado en 125 municipios, y afirma que el Pasaporte-Covid hubiera sido muy efectivo si el TSJA no hubiera limitado su uso.