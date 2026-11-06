Emoción y reconocimiento en los Premios Empresa Huesca 2026

El salón de actos de la DPH se vistió el jueves de gala para reconocer y premiar a una pequeña parte de quienes hacen posible la vida en nuestra provincia. CEOE Cepyme Huesca entregó los vigésimo primeros Premios Empresa. Premios que por primera vez organizaba la CEOE en solitario, celebrados por primera vez en la DPH y siendo las organizaciones sectoriales quienes han elegido a los galardonados de entre las más de 5.000 empresas que tenemos en la provincia. La gala contó con una amplia representación institucional, empresarial y social. Una tarde emotiva, de celebración, pero también de recuerdo para Fátima Báñez y Marta Gastón, dos mujeres ligadas al ámbito empresarial que nos ha dejado recientemente antes de tiempo.

Desde Onda Cero Huesca quisimos acompañar a organizadores y premiados. Se entregaron seis categorías y el Premio Empresa Huesca 2026, el galardón más importante de la convocatoria. Galardón que este año recogió el Grupo Mazana, dedicado al porcino y a la agricultura, con presencia en varias comunidades autónomas y una facturación de 600 millones de euros. En la categoría de Autónomo, “La Faldriquera” ubicada en la capital oscense fue quien obtuvo el reconocimiento. Al frente de este comercio está Mari Ángel Buesa, ingeniera agrícola en la Litera, que decidió apostar por una de sus pasiones, la indumentaria tradicional.

De la ciudad de Huesca a Castejón del Puente donde Prefabricados Agustín comenzó hace más de 40 años. Para ella fue el Premio a la Pyme que recogieron Daniel y Álvaro Castán, ambos al frente de un negocio dedicado a soluciones prefabricadas de hormigón para sectores como el industrial, agrícola, ganadero, hidráulico y de obra civil. El Premio a la Gran Empresa se lo llevó Summer Fruit, empresa ubicada en Fraga que trabaja en la producción, suministro, envasado y comercialización de fruta fresca de sus propios cultivos en el pirineo aragonés.

En la categoría del Premio Innovación y Desarrollo Tecnológico la ganadora fue Shu Digital, especializada en el sector 3D ofrece soluciones digitales a nivel nacional e internacional. Trabaja para sectores de la escenografía, el cine y la publicidad entre otros. Por su parte, el Premio al Impacto Social lo recogió la Sociedad Cooperativa Limitada Agropecuaria del Sobrarbe. Fundada en 1983, cuenta actualmente con 400 socios de todas las comarcas y una marca propia, Pirinea.

La última categoría, el Premio a la Proyección Territorial cayó en manos de La Era de los Nogales, cuyos socios, Toño Rodríguez y Armando Périz, recordaron los grandes avances en algo más de 10 años, de comenzar dando de comer en un comedor escolar a mostrar en su repisa una Estrella Michelín y un Sol Repsol, y todo en Sardas, con apenas 40 habitantes.

También se subieron al escenario dos empresas más, Aguilar Explotaciones Agdroganaderas y Domec S.L., quienes recogieron las distinciones del Premio Cepyme500 de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa que identifica, selecciona y promociona cada año a las 500 empresas medianas españolas más destacadas por su alto crecimiento empresarial. No se esperaba Ángel Más que su nombre sonara también en la gala y es que la Mención de Honor era uno de los secretos mejor guardados. Destacada figura empresarial e institucional en la provincia, especialmente en Monzón y en el Cinca Medio. Fundador del emblemático establecimiento Piscis y del Grupo Mas Farré (dedicado a la hostelería), que con los años han continuado sus hijos. Un hombre con gran vocación y muy activo a lo largo de vida en el mundo del asociacionismo.

La gala contó además con la intervención de Avelina Bellosta Ara, presidenta de CEOE-Cepyme Huesca, que en su discurso reivindicó varias cuestiones, el diálogo social, las autovías, el tren de cercanías entre Huesca y Zaragoza, el equilibrio territorial, la gestión forestal, la atracción de trabajadores y una burocracia más sencilla. Obviamente, los Premios Empresa cuentan con el apoyo de las principales administraciones de Huesca y Aragón, entre ellas, del Gobierno de Aragón, representado por su consejera de Economía, Eva Valle, la DPH con la presencia de su presidente, Isaac Claver, y el Ayuntamiento de Huesca, cuya alcaldesa mostró también su respaldo.

Además de las habituales intervenciones, la gala contó con Francisco Vidal, director de Economía y Políticas Sectoriales de Cepyme, quien pronunció la ponencia "¿Dónde están las empresas tractoras de la provincia de Huesca?" donde destacó el eje Barbastro-Monzón-Binéfar, Huesca y otras poblaciones.