La DPH compra nueva maquinaria y reparte sal para hacer frente al invierno

LEER MÁS Siete negocios aseguran su continuidad gracias al Plan Relevo de la Diputación de Huesca

La Diputación Provincial de Huesca ha reforzado su aportación al Plan de Vialidad Invernal 2026-2027 destinando 700.000 euros, un 12% más que el año pasado. Dinero que irá destinado a reforzar los operativos comarcales, renovar maquinaria y equipamientos. Ya se ha estado repartiendo sal y en estos momentos se está completando el llenado de los silos.

La DPH aporta una media de 2.500 toneladas de sal por campaña para prevenir la formación de placas de hielo y facilitar la circulación ante las bajas temperaturas por las carreteras locales y comarcales, especialmente en las zonas de montaña. De los 700.000 euros de presupuesto, 400.000 están destinados al gasto corriente y los otros 300.000, a renovar y ampliar los medios materiales de las instituciones comarcales.

Entre las principales adquisiciones destaca un nuevo camión quitanieves para la Jacetania y también para el Sobrarbe, mientras que el Alto Gállego ha incorporado un vehículo todoterreno y una hoja quitanieves para una máquina que opera en Yésero. Por su parte, Ribagorza ha reforzado su operativo con un vehículo adaptado al servicio de vialidad, nuevas hojas y cuchillas quitanieves para distintos vehículos, mejoras en las ruedas de su maquinaria y una línea de vida en un silo para aumentar la seguridad de los trabajadores.

Las inversiones han llegado también al Bajo Cinca con la renovación de un remolque para transportar sal; al Cinca Medio con mejoras en la iluminación de sus vehículos; a la Hoya de Huesca con nuevas cuchillas quitanieves, y a Los Monegros con un equipo esparcidor de sal para uno de sus vehículos. En La Litera se han adquirido neumáticos de invierno, balizas de emergencia y distintos equipos auxiliares, como un grupo electrógeno, un arrancador de baterías y una hidrolimpiadora industrial. Finalmente, el Somontano de Barbastro ha renovado parte de sus equipamientos con nuevos kits de cuchillas de goma.