Desarrollo

Siete negocios aseguran su continuidad gracias al Plan Relevo de la Diputación de Huesca

El plan cuenta para este año con una financiación de 100.000 euros. Los negocios de actividades muy variadas se ubican en siete comarcas diferentes.

Redacción

Huesca |

Siete negocios aseguran su continuidad gracias al Plan Relevo de la Diputación de Huesca
Siete negocios aseguran su continuidad gracias al Plan Relevo de la Diputación de Huesca | DPH

El Plan Relevo 2026 de la Diputación Provincial de Huesca sigue dejando negocios abiertos y en este caso, gracias a la segunda línea, va a facilitar la continuidad de siete actividades comerciales muy variadas, en siete comarcas diferentes de la provincia. Entre ellas se encuentra un taller de reparación de automóviles y bicicletas en Tamarite de Litera; la reapertura del restaurante L´Artica en Alquézar, la continuidad del bar “El Mirador” de Hoz de Jaca que ahora se llamará “Locavore”; el mantenimiento en Broto de un negocio de instalaciones eléctricas; en Sardas va a retomar su actividad la panadería-cafetería “Tahona”, en Sariñena se va a conservar la única zapatería especializada existente en la comarca de Los Monegros; por último, en Castiello de Jaca, el Plan va a facilitar el traspaso de una tienda de alquiler de material de esquí, snowboard y bicicletas que va a funcionar también como escuela de esquí mejorando de esta forma la oferta de turismo activo de la Jacetania.

Cabe recordar que el Plan establece ayudas económicas dirigidas a facilitar la continuidad de negocios ya en funcionamiento mediante su adquisición por nuevos titulares. Estas ayudas pueden cubrir hasta el 80% de la inversión realizada en conceptos como equipamiento informático, mobiliario, mejoras de eficiencia energética o reformas, con un límite de 7.000 euros por beneficiario. Además, se contempla la financiación de hasta el 80% de los gastos corrientes asociados al relevo, entre ellos notaría, asesoramiento, licencias o acciones de marketing digital, hasta un máximo de 3.000 euros. El Plan Relevo 2026 de la Diputación de Huesca cuenta con una financiación de 100.000 euros.

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