La DOP Cebolla de Fuentes espera recolectar 2,5 millones de kilos

La campaña de recolección de la Cebolla de Fuentes ya ha comenzado, algo antes de lo habitual por las altas temperaturas. La previsión es alcanzar los 2,5 millones de kilos, que se producen en tan solo 60 hectáreas. Sobre el terreno hay trabajando 150 temporeros, que estarán hasta finales de agosto.

Por el momento, las inclemencias meteorológicas no han dañado los cultivos por lo que las estimaciones son positivas. Sin embargo, su presidente, Jesús Berdusán, asegura que siguen “mirando al cielo” porque una tormenta “puede arruinar toda la cosecha”.

Esta variedad, que es Denominación de Origen Protegida sale al mercado en verano y está disponible hasta finales de año. Se consume en Aragón y en comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana o Madrid. Berdusán explica que la intención es aumentar la demanda a través de la promoción.