Diversario desplegará por toda la provincia su edición más mágica

El Festival Inclusivo de Creatividad Diversario llega a su séptima edición y se desarrollará del 13 al 19 de abril, con el objetivo de aunar cultura, creatividad, inclusión y diversidad. La programación de la que ha sido calificada como “edición más mágica” incluye hasta doce disciplinas artísticas. En esta ocasión el certamen no sólo se desarrollará en Huesca sino que por primera vez saldrá de la capital oscense para acercarse a otras localidades como Ayerbe, Almudévar, Boltaña y Binéfar.

El teatro será una de las disciplinas de mayor preso en la programación del festival, ya que este año cuenta con varias novedades. Una de ellas, se lanza la tercera producción propia, con el título, “Instrucciones para montar un cabaret” tras el trabajo que se ha realizado durante todo el año, bajo la dirección de Kike Lera. El elenco ha sido seleccionado en casting y son 19 personas las que se subirán al escenario, para representar este cabaret de humor absurdo.

Además, habrá siete talleres de danza, swin, poesía, malabares, cine inclusivo o máscaras; habrá documentales, actuaciones musicales y un collage sinfónico. La programación se completa con un mural participativo y con varias exposiciones.

Para Sara Comenge, presidenta de CADIS Huesca, Diversario es un festival desde la discapacidad para toda la ciudad, que cuenta con un carácter abierto y participativo. La alcaldesa Lorena Orduna apuntaba que Diversario simboliza ese potencial colectivo que no entiende de límites ni edades. Lola Ibort, diputada de Servicios Sociales en la Diputación Provincial de Huesca resaltaba la implicación de la institución en el programa Huesca Más Inclusiva. Se ha referido en concreto al festival SoNna, con nuevas de accesibilidad como plataformas elevadoras para personas con movilidad reducida. Otro de los aspectos destacados ha sido la colaboración entre entidades sociales, administraciones y empresas privadas. Para la dirección General de Igualdad de Oportunidades ropuestas como Diversario han contribuido al desarrollo personal, la cohesión social y la dignidad humana. Y desde la Fundación La Caixa, Alejandra Usón, se refería a Diversario como un proyecto de transformación social que va más allá del formato tradicional de festival, articulando redes de participación ciudadana y promoviendo la accesibilidad universal en el territorio.