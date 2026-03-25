Diez años de "Huesca más Inclusiva"

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Huesca más Inclusiva cumple diez años. Con motivo de su aniversario, este miércoles se ha reunido en la capital oscense la Comisión de seguimiento del proyecto que impulsan CADIS, Ayuntamiento de Huesca, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial, Comarca de Sobrarbe, Ayuntamiento de Sabiñángo y Fundación La Caixa y que también cuenta con la colaboración del Grupo Avanza.

En la actualidad se ha puesto en marcha un nuevo grupo de trabajo socio-sanitario. Se trata del sexto del proyecto de Huesca más inclusiva, orientado a reforzar la coordinación entre los ámbitos social y sanitario, ha señalado la gerente de CADIS Huesca, Marta Peña. Entre otros aspectos, ha añadido Peña, se trabaja con el centro de salud Fidel Pagés de Los Olivos en la elaboración de un protocolo de atención a personas con discapacidad en los centros de salud. Peña también ha subrayado la colaboración, de las más de 50 instituciones y organizaciones. Asegura que este entramado constituye uno de los pilares del proyecto Huesca más inclusiva y que para celebrar su décimo aniversario está prevista la organización de distintos actos que se darán a conocer próximamente.

La alcaldesa Lorena Orduna destacaba que el principal logro del proyecto es la consolidación de un auténtico "ecosistema inclusivo", construido a partir de la conexión entre instituciones, empresas y entidades sociales, que han sumado esfuerzos de forma coordinada y que han ayudado a que se produzcan avances en todos los ámbitos en estos diez años. Orduna apuntaba que para el Ayuntamiento es fundamental continuar trabajando en la adaptabilidad, y resaltaba, entre otros logros, el smartparking puesto en marcha hace unos meses. Sostiene que para el Ayuntamiento sigue siendo prioritaria la adaptación de los espacios urbanos, tanto en edificios públicos como en el apoyo a los privados. También se ha referido a los avances para el futuro traslado de Cadis Huesca a una nueva sede, con el objetivo de crear un espacio abierto a la ciudad que refuerce la inclusión.

En la comisión también ha participado la delegada de la Fundación “la Caixa” en Aragón, Sandra Usón, el director provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Carlos Oliván, la representante del Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza, Sara Malo y la responsable de calidad de Avanza en Aragón, Rosana Portaña. Esta última ha explicado que la compañía ha renovado su convenio de colaboración con el proyecto Huesca más inclusiva por dos años más, reforzando su compromiso en el ámbito del transporte. Se han impartido sesiones de lengua de signos al personal conductor y de atención al cliente y se está trabajando junto con Cadis y Valentia para adaptar la información de la nueva línea C4 del servicio de autobús urbano, que conectará el centro de la ciudad con la Escuela Politécnica Superior y el Parque Tecnológico Walqa.