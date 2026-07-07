Diamond Foundry prevé empezar a producir en Zaragoza a principios de 2026

La empresa Diamond Foundry prevé iniciar su producción en Zaragoza a principios del año que viene, según ha trasladado el presidente de la compañía en España, Rafael Benjumea, durante una visita de la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Eva Valle.

En concreto, Benjumea ha detallado que invertirán 1.300 millones en las antiguas instalaciones de Becton Dickinson en la Cartuja Baja, donde contarán con hasta 300 trabajadores cuando esté plenamente operativa en 2028.

La compañía preparará allí los diamantes sintéticos que produce en Trujillo y que luego adquieren fabricantes de microchips. Unos elementos clave para el desarrollo de la computación avanzada, la IA y centros de datos.

La consejera Valle ha valorado que este proyecto “permite posicionar Aragón dentro de una nueva cadena global de valor, en este caso la de los semiconductores, y complementar el ecosistema de inversiones tecnológicas que estamos consiguiendo atraer a nuestra comunidad autónoma”.