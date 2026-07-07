Economía

Diamond Foundry prevé empezar a producir en Zaragoza a principios de 2026

La compañía compró las antiguas instalaciones de Becton, en las que invertirá más de 1.000 millones de euros.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Valle y representantes de la empresa durante la visita
Valle y representantes de la empresa durante la visita | Gobierno de Aragón

La empresa Diamond Foundry prevé iniciar su producción en Zaragoza a principios del año que viene, según ha trasladado el presidente de la compañía en España, Rafael Benjumea, durante una visita de la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Eva Valle.

En concreto, Benjumea ha detallado que invertirán 1.300 millones en las antiguas instalaciones de Becton Dickinson en la Cartuja Baja, donde contarán con hasta 300 trabajadores cuando esté plenamente operativa en 2028.

La compañía preparará allí los diamantes sintéticos que produce en Trujillo y que luego adquieren fabricantes de microchips. Unos elementos clave para el desarrollo de la computación avanzada, la IA y centros de datos.

La consejera Valle ha valorado que este proyecto “permite posicionar Aragón dentro de una nueva cadena global de valor, en este caso la de los semiconductores, y complementar el ecosistema de inversiones tecnológicas que estamos consiguiendo atraer a nuestra comunidad autónoma”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid