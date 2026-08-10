Devoción y varias reivindicaciones en la procesión del 10 de agosto en Huesca

El busto de San Lorenzo ha recorrido las calles de Huesca este lunes 10 de agosto, acompañado por cientos de oscenses que con fervor y devoción han querido lucir el traje regional en la tradicional procesión del día grande. La procesión ha transcurrido de manera ordenada y por primera vez se ha realizado con inscripción previa. También por primera vez la peana del patrón de Huesca ha salido de la basílica con la interpretación del himno de España por parte de la Banda de Musica. Ha sido un gesto hacia la reciente aceptación por parte del rey Felipe VI del nombramiento de cofrade de honor por parte de la Real Cofradía de San Lorenzo.

Tras la peana del Santo han desfilado las autoridades encabezadas por la alcaldesa Lorena Orduna. En la calle de las Cortes, representantes de Los Barrios y de la Plataforma Ciudadana por el Patrimonio de Huesca han protagonizado una pitada al paso de la corporación municipal. Representantes de los barrios de María Auxiliadora, San José La Encarnación y el Perpetuo Socorro han reivindicado mejoras para estos barrios mientras que la Plataforma en Defensa del Seminario ha reclamado la conservación de este espacio e instalar en él un centro cívico para dar más vida al Casco Viejo.

Por otro lado, en la costanilla de Santiago un grupo de ciudadanos han entregado panfletos con el título Gafas de Visión Selectiva, reclamando al ayuntamiento no mirar para otro lado y enfocar la realidad local, con referencias al patrimonio deteriorado, la falta de vivienda, las persianas bajadas y la falta de oportunidades para la industria local