Detenidos infraganti dos hombres mientras robaban en un piso de Fraga

Tienen 37 y 39 años y son vecinos de la Comarca del Bajo Cinca. Entraron forzando la cerradura y pensaban llevarse cableado de cobre o hierro, entre otros materiales, valorados en 1.000 euros.

Redacción

Huesca |

La Guardia Civil de Fraga, apoyada por Policía Local de Fraga, ha detenido a dos personas, como supuestas autoras de un delito de robo con fuerza en el interior de un inmueble, ocurrido en la localidad de Fraga.

Los agentes fueron alertados por la ciudadanía el pasado 15 de enero de que varias personas habían entrado al interior de un inmueble de Fraga. Personados en el lugar de los hechos, comprobaron que la cerradura de entrada había sido forzada con un objeto contundente y que habían acumulado varios efectos sustraídos para su posterior transporte. Ya en el interior del inmueble, tras una compleja y ardua inspección, los efectivos pudieron localizar y detener in fraganti a los supuestos autores.

Los detenidos son dos varones de 37 y 39 años, vecinos de la comarca del Bajo Cinca, acusados de un delito de robo con fuerza. Gracias a la intervención rápida y eficaz de los efectivos, se pudieron recuperar todos los efectos sustraídos como cableado de cobre, hierro y otros metales que iban a ser vendidos a posteriori, en el mercado ilícito, siendo su valor de unos 1.000 euros. Tras remitir a la Autoridad Judicial tanto las diligencias como los detenidos, quedaron en libertad con cargos.

