Detenidos in fraganti en Fraga por 14 robos con fuerza de gasoil

El Equipo ROCA de la Guardia Civil de Fraga, en colaboración con el Puesto de la Guardia Civil de Alcolea de Cinca y Policía Local de la localidad de Fraga, en el marco de la OP. PECA119, procedieron a la detención de cuatro personas e investigación de dos, como supuestas autoras de 14 delitos de robo con fuerza de gasoil, uno de pertenencia a grupo criminal y otro de falsedad documental, ocurridos en el término municipal de Fraga.

Desde finales del pasado mes de octubre, el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Fraga, inició investigaciones, debido a un incremento importante de robos con fuerza de gasoil a camiones y vehículos articulados, mientras permanecían estacionados en áreas de servicio y descanso de las carreteras AP-2 y N-2, a su paso por el municipio de Fraga, siendo el valor del prejuicio económico de unos 12.000 €. En el transcurso de las averiguaciones, los agentes pudieron identificar parcialmente a los integrantes del grupo organizado que actuaba de forma itinerante por varios países europeos, así como, determinar el modus operandi utilizado en los robos.

En la madrugada del pasado 08 de diciembre, en el transcurso del servicio, agentes del Puesto de Alcolea de Cinca junto con Policía Local de la localidad de Fraga, detuvieron in fraganti a cuatro miembros del grupo delictivo mientras estaban cometiendo varios robos de gasoil en un punto próximo a la localidad de Fraga. Durante la detención, los agentes encontraron en el interior de los vehículos utilizados por los detenidos y otros indicios que los vinculaban a los robos ocurridos en fechas anteriores, siendo incautados los efectos para la comisión de los delitos, siendo dos bombas de alta potencia para la extracción del combustible, herramientas, así como placas de matrículas falsas que utilizaban para no ser detectados y eludir su identificación.

Tras estas detenciones, sumado a las investigaciones de los hechos anteriormente acaecidos, los agentes del Equipo ROCA, procedieron a la detención de cuatro personas y a la investigación de otras dos, como supuestos autores de 14 delitos de robo con fuerza, uno de pertenencia a grupo criminal y otro de falsedad documental, siendo 6 hombres de edades comprendidas entre los 20 y 40 años y residentes en Rumanía. El Equipo ROCA de la Guardia Civil de Fraga, instruyó las correspondientes diligencias que, junto con los detenidos, fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Plaza de Guardia de Fraga, decretando la Autoridad Judicial ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza a todos los detenidos y los investigados se personaran ante dicha Autoridad Judicial, cuando lo estime conveniente.