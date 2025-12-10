Desmantelan una red de tráfico de drogas en el Pirineo con 18 detenidos

LEER MÁS Desmantelado un punto de venta de drogas en un piso del Casco Viejo de Huesca

La Guardia Civil ha detenido a 18 personas integrantes de un grupo criminal dedicado a la distribución de droga en diferentes localidades La Jacetania y el Alto Gállego.

Uno de los detenidos ha ingresado en prisión mientras que el resto han quedado en libertad con cargos. En total son 13 varones y 5 mujeres, de entre 22 y 62 años, vecinos de estas comarcas. En el operativo del pasado 3 de diciembre participaron más de 150 agentes que llevaron a cabo a cabo ocho entradas y registros domiciliarios en Jaca, Sabiñánigo y Biescas. Se intervinieron unos 2.780 gramos de diferentes tipos de sustancias estupefacientes, como cocaína, MDMA, LSD, speed, hachís o marihuana.

Se les intervino también casi nueve mil euros, efectos para la distribución al por menor y la adulteración de la droga, cuyo valor habría alcanzado los 80.000 euros en el mercado clandestino. En los vehículos que usaban para transportarla, utilizaban lo que se denomina “caletas”, unos cajetines de plástico que se adhieren mediante unos imanes en zonas escondidas o de difícil acceso, para evitar la detección policial.