Despliegue histórico en Aragón para frenar el avance del fuego en San Juan de la Peña

El operativo también mantiene sus esfuerzos en proteger el entorno de los monasterios de San Juan de la Peña y la localidad de Santa Cruz de la Serós. Más de 500 efectivos terrestres trabajan en la zona y 35 medios aéreos, cifras que suponen un despliegue histórico. Además, desde Francia podrían llegar tres más en las próximas horas. El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, señala que es un día importante para frenar el avance de las llamas porque mañana se prevén tormentas y una bajada de temperaturas que permitirá avanzar en el control de los fuegos.

La evolución del fuego ha obligado a evacuar un campamento en Anzánigo por precaución. 19 niños y cinco adultos han sido trasladados al polideportivo de Ayerbe a la espera de que sean recogidos por sus familias. Además, el incendio ha obligado a suspender la circulación del tren por vía convencional entre Sabiñánigo y Ayerbe.

Las llamas acecharon ayer durante cuatro angustiosas horas el Monasterio viejo y nuevo que estuvieron a punto de quemarse. Por eso, como medida preventiva, técnicos del Gobierno autonómico y de la Unidad Militar de Emergencia accedieron al interior de esos espacios bajo la amenaza de las llamas para evacuar elementos patrimoniales e incluso restos óseos, ya que es el panteón de los Reyes de la Corona de Aragón.

Todas las piezas se encuentran en buen estado y de forma temporal en el Museo de Huesca. El teniente general de la Unidad Militar de Emergencias, Javier Marco, reconoce que esta intervención fue complicada porque el incendio era muy virulento. El Hermano Mayor de la Real Hermandad de San Juan de la Peña, Félix Longás, explica que si el incendio hubiera afectado a la zona los daños serían irreparables.

Más de 850 vecinos de 16 localidades están desalojados por los efectos del incendio. Y es que esta madrugada han sido evacuados 127 personas de las localidades de Santa María de la Peña, La Peña Estación, Triste y Yeste. La mayoría están alojados en casas de familiares y amigos. El resto permanecen en la Escuela Militar de Montaña de Jaca, el pabellón municipal de Ayerbe y en residencias de ancianos.

Algunos llevan allí cuatro días. La espera se les están haciendo muy larga sabiendo que las llamas siguen activas y que incluso el fuego ha accedido al espacio protegido natural de San Juan de la Peña.