Desarticulada una banda que robaba bicicletas de alta gama en Huesca y otras provincias

Una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil ha permitido desarticular una organización criminal especializada en robos en tiendas de bicicletas de alta gama y motocicletas. Con esta operación, denominada Ciclos-Volta se ha detenido a los tres autores materiales a los que se les atribuyen 11 robos cometidos entre junio y agosto en comercios de las poblaciones de castellonenses de Nules, Peñíscola y Almassora, las valencianas de Alzira y Paiporta y las aragonesas de Utebo y Huesca, sustrayendo bicicletas de alta gama y motocicletas por valor superior a los 420.000 euros.

Las detenciones se llevaron a cabo en las localidades oscenses de Benabarre y Binéfar, así como en Termens (Lleida), donde los agentes localizaron a los autores, interviniéndose la furgoneta utilizada para los robos, un vehículo de alta gama y varios teléfonos móviles. A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza y falsificación de documento público. A uno de ellos le constaba además una Orden Europea de Detención y Entrega por parte de las autoridades judiciales austriacas.

El grupo desarticulado actuaba con gran rapidez y planificación minuciosa, ejecutando sus robos en apenas tres minutos. El objetivo eran tiendas de bicicletas de alta gama y motocicletas a las que sometían a vigilancias previas. Los miembros del grupo utilizaban furgonetas y vehículos sustraídos, así como vehículos comprados días antes a particulares a los que ponían con placas sustraídas para evitar así su detección e identificación.

Accedían a los establecimientos de madrugada, encapuchados, fracturando los escaparates con mazas, y seleccionando en el interior las bicicletas de mayor valor económico que, a continuación, introducían en una furgoneta. La acción era fulgurante, cometiendo el robo en pocos minutos y huyendo a continuación de la ciudad. Para alertar de una posible presencia policial, utilizaban también un vehículo de alta gama a modo de lanzadera. Inmediatamente tras los robos, el material sustraído era trasladado por vía terrestre con destino Rumanía.

A raíz de los robos cometidos la Unidad de Delitos Económicos y Violentos de la Comisaría Provincial de Huesca junto a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Alzira-Algemesí ambas de Policía Nacional y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Castellón iniciaron respectivamente sus investigaciones. A través de los cauces habituales de coordinación operativa entre ambos cuerpos policiales se desveló la conexión entre las investigaciones que estaban desarrollando ambas instituciones, iniciándose un trabajo conjunto que permitió ir avanzando en el esclarecimiento de los hechos, hasta identificar plenamente a cuatro autores de los diferentes robos cometidos.

La investigación ha permitido atribuir a este mismo grupo un total de 11 robos con fuerza en establecimientos de venta y reparación de bicicletas cometidos en ocho localidades de la Comunidad Valenciana y Aragón.

La furgoneta original utilizada para los robos y a la que cambiaban las placas de matrícula fue localizada en un descampado de Barbastro (Huesca), ubicando al propietario en Binéfar (Huesca). El mismo había denunciado ser víctima de una usurpación de identidad, relatando que alguien había utilizado su filiación, supuestamente con documentación falsa para adquirir la furgoneta sin su consentimiento. De esta manera, quería evitarse problemas en caso de que la furgoneta fuera relacionada con los robos. Los investigadores ubicaron a continuación al resto de sus compinches en las localidades de Benabarre (Huesca) y Térmens (Lleida).

A mediados del mes de noviembre se llevó a cabo la explotación de la operación con la detención de los autores de los robos y de la mujer de uno de ellos, todos ellos de origen rumano. Uno de ellos fue detenido días antes del dispositivo policial al haber sido reclamado por las autoridades judiciales austriacas a través de una Orden Europea de Detención expedida por las autoridades judiciales de dicho país, al haber sido identificado como autor de diversos delitos contra el patrimonio de similares características a los imputados en España.

Los arrestados han pasado a disposición judicial, dictaminando la autoridad judicial el ingreso en prisión provisional de uno de ellos.