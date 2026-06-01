Daroca vuelve a cubrirse de flores para celebrar los Corporales

El milagro de los Corporales de Daroca es una de las leyendas que más se conocen de esta localidad zaragozana que todos los Corpus Christi celebra una de las procesiones con más arraigo de Aragón. Son casi 800 los años que llevan celebrándola y esto le ha valido ser Fiesta de Interés Turístico de Aragón. Su alcalde, Miguel García Cortés, explica que es “una de las primeras fiestas que se pueden recordar. La historia de la ciudad gira en torno a los corporales y Daroca se convirtió en centro de peregrinación, centro económico, comercial y eclesiástico muy importante”.

Tanto es así que llegó a convertirse en “puerta férrea de Aragón” porque estaba en la defensa de Aragón contra las tropas musulmanas y las tropas castellanas. Algo en lo que, como asegura el alcalde, también tuvo que ver el contar con los corporales. Y esta fiesta se celebra hasta el domingo 7 de junio, teniendo en el jueves su día principal. “En torno a 70 mujeres trabajarán desde el miércoles tejiendo las alfombras de flores que ocupan unos 600 metros de la calle mayor por la que pasa la procesión, hasta la Torreta”, afirma Miguel García Cortés.

Esta alfombra de flores se podrá ver desde la Puerta del Perdón, por la calle Grajera y la Torreta. Un evento que ha sido declarado como Bien de Interés Cultural por su trabajo y belleza. En esta ocasión, los Infanticos del Pilar acompañarán en la misa mayor. Entre los actos que se han organizado ha destacado una conferencia con la que se ha celebrado los 30 años del Club de Montaña y se ha nombrado mantenedor de las fiestas a Francisco Romero, presidente de Pastas Romero, que este año cumplen cien años instalados en Daroca.