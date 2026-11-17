Agentes de la Policía Nacional han detenido en Huesca a cuatro hombres como autores de distintos delitos de robo con fuerza, en el marco de tres actuaciones policiales desarrolladas los pasados días 9 y 11 de noviembre.

La primera de las actuaciones tuvo lugar el pasado 11 de noviembre, cuando el administrador de un edificio en obras alertó a la Policía Nacional de que había observado una luz encendida en su interior, lo que le hizo sospechar que alguien había accedido al inmueble sin autorización. Hasta el lugar se desplazaron inmediatamente varias patrullas de Seguridad Ciudadana, cuyos agentes comprobaron que las puertas de acceso al inmueble habían sido forzadas. Una vez en el interior, observaron que también habían sido violentadas las puertas de acceso a diferentes viviendas, ocasionando diversos daños.

Durante la inspección del edificio, los policías localizaron numerosas manillas de puertas, canaletas de zinc y rollos de cable que habían sido agrupados y preparados para su posterior sustracción. Los agentes localizaron en el interior del inmueble a dos hombres, que fueron detenidos como autores de un delito de robo con fuerza. Asimismo, se intervinieron diversas herramientas susceptibles de haber sido utilizadas para cometer los hechos, entre ellas una pata de cabra.

En otra actuación desarrollada el 11 de noviembre, la Policía Nacional procedió a la detención del autor de un robo con fuerza cometido un año antes en una casa de campo. Tras la comisión del delito, se realizaron las correspondientes gestiones de investigación y una inspección técnico-policial del lugar de los hechos por parte de la Brigada de Policía Científica, con el objetivo de obtener indicios que permitieran identificar al responsable. Las técnicas de identificación empleadas por Policía Científica permitieron finalmente establecer la identidad del presunto autor, que fue localizado y detenido.

Por otra parte, el pasado 9 de noviembre, la Policía Nacional detuvo en Huesca a un hombre como autor de cuatro delitos de robo con fuerza cometidos a mediados del mes de octubre en los trasteros de un inmueble de la ciudad. La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por los perjudicados, practicándose diversas gestiones policiales que incluyeron el análisis de las imágenes captadas por diferentes cámaras de videovigilancia.

Estas actuaciones permitieron establecer la identidad del responsable de los cuatro robos, que fue finalmente localizado y detenido. El detenido cuenta con un amplio historial policial, acumulando 28 detenciones anteriores. Se da la circunstancia de que esta es la tercera ocasión en lo que va de año en la que ha sido detenido por hechos relacionados con robos en trasteros.