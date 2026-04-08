Crece la supervivencia contra el cáncer hasta el 60% pero también su incidencia de forma "brutal"

Aumenta la supervivencia del cáncer que en España ronda el 60% siendo algo mayor entre mujeres, que se sitúa en el 65%. Es uno de los argumentos que la AECC ha puesto sobre la mesa para reivindicar la importancia de la investigación y poner en valor el trabajo que en este sentido se está desarrollando en España, en general, y en Aragón, en particular. Y es que el aumento de la supervivencia es una buena noticia, pero, como ha recordado hoy en Huesa el presidente nacional de la AECC, Ramón Reyes, se necesita seguir trabajando mucho, porque también van en aumento los casos de cáncer.

Las cifras de incidencia son “brutales” en palabras de Reyes quien ha señalado que 1 de cada 2 o 3 personas tendrá cáncer a lo largo de nuestra vida. Por eso, apostar por la investigación es más que necesario para hacer frente al mayor problema sociosanitario del país y la principal causa de muerte.

El presidente nacional visita hoy la capital oscense con motivo del acto de presentación de las tres ayudas a investigación en cáncer 2025 que se desarrollarán en Aragón y que supone una inversión de más de 216.000 euros. Una de ellas es para Irene Chavarría y su trabajo para curar el cáncer cerebral infantil. Otra ayuda es para Rebeca Sanz que mediante avatares de pacientes prueba nuevos fármacos contra el cáncer de ovario. La tercera es para Aránzazu Villasante que trabaja en nuevas terapias para cáncer infantil desde un enfoque colaborativo de bioingeniería e inmunoterapia dirigido a neuroblastoma y glioma difuso.

Y es que una de las misiones de la AECC es la de impulsar la investigación oncológica y a través de su Fundación Científica aglutina toda la investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación de calidad. Cuenta actualmente con 3.200 investigadores en España, distribuidos en 160 centros de investigación en 38 provincias.

Uno de estos investigadores es Alberto J. Schuhmacher, que también está este miércoles en Huesca donde ha señalado que Aragón atraviesa un momento apasionante y sigue creciendo en investigación. Junto a él, ha estado también otro nombre destacado en nuestra comunidad como es el de Carlos López Otín, catedrático de bioquímica y biología molecular, quien ha defendido la importancia de “separar el ruido de la verdad” porque todos somos y seremos vulnerables y ha reiterado “su mantra” es “Conocer para curar”, en absoluta sintonía con el trabajo de la asociación.