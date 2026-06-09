Visita del Papa a España

Un convento aragonés ha fabricado más de 300.000 hostias para las eucaristías que oficiará el Papa

Las 15 hermanas del convento de las Carmelitas Descalzas de San José de Maluenda, en la comarca Comunidad de Calatayud han sido las encargadas de elaborar las formas con las que se están celebrando las diferentes eucaristías durante la visita del Papa León XIV en España. En total son más de 300.000 formas.

Lourdes Funes

Zaragoza |

Foto de archivo del Convento de las Madres Carmelitas Descalzas del Monasterio de San José de Maluenda/RRSS del Convento

Las hermanas del convento de las Carmelitas Descalzas de San José, ubicado en la localidad zaragozana de Maluenda recibió hace dos meses un encargo muy especial, elaborar las obleas que se repartirían en las eucaristías que el Papa León XIV celebraría en su visita a España. En estos dos meses, han elaborado “más de 300.000 formas para sacerdotes y diáconos y 200 formas grandes partidas en mitades para los obispos”, explica la Hermana Lucía.

Ha sido un trabajo extra en el que han tenido que colaborar todas las hermanas de la congregación, “por la mañana, después de rezar laudes nos turnábamos las hermanas para hacer la primera tanda de formas que cuesta unas tres horas, y por la tarde hacíamos otra. Algunas semanas nos quedábamos sin recreación para seguir con el trabajo”, cuenta la religiosa.

Después de tener listas las formas, llegaba el proceso de secado, limpieza y empaquetado. Una labor a la que están acostumbradas ya que el convento de las Carmelitas Descalzas de San José de Maluenda es conocido por los dulces que elaboran durante todo el año, sobre todo en Navidad.

Client Challenge

Pero además de las hostias, las hermanas han elaborado unos bombones muy especiales para el Papa León XIV. La priora de la orden, que conoció al Papa cuando estuvo en Chiclayo, en Perú, le comentó que le gustaba mucho el chocolate, así que compraron psico peruano y chocolate y le hicieron unos bombones para que disfrutar de este viaje a España.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer