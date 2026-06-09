Un convento aragonés ha fabricado más de 300.000 hostias para las eucaristías que oficiará el Papa

Las hermanas del convento de las Carmelitas Descalzas de San José, ubicado en la localidad zaragozana de Maluenda recibió hace dos meses un encargo muy especial, elaborar las obleas que se repartirían en las eucaristías que el Papa León XIV celebraría en su visita a España. En estos dos meses, han elaborado “más de 300.000 formas para sacerdotes y diáconos y 200 formas grandes partidas en mitades para los obispos”, explica la Hermana Lucía.

Ha sido un trabajo extra en el que han tenido que colaborar todas las hermanas de la congregación, “por la mañana, después de rezar laudes nos turnábamos las hermanas para hacer la primera tanda de formas que cuesta unas tres horas, y por la tarde hacíamos otra. Algunas semanas nos quedábamos sin recreación para seguir con el trabajo”, cuenta la religiosa.

Después de tener listas las formas, llegaba el proceso de secado, limpieza y empaquetado. Una labor a la que están acostumbradas ya que el convento de las Carmelitas Descalzas de San José de Maluenda es conocido por los dulces que elaboran durante todo el año, sobre todo en Navidad.

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Pero además de las hostias, las hermanas han elaborado unos bombones muy especiales para el Papa León XIV. La priora de la orden, que conoció al Papa cuando estuvo en Chiclayo, en Perú, le comentó que le gustaba mucho el chocolate, así que compraron psico peruano y chocolate y le hicieron unos bombones para que disfrutar de este viaje a España.