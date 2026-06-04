En torno a 1.500 jóvenes aragoneses acudirán a Madrid y Barcelona para ver a León XIV

En torno a 1.500 aragoneses están ya organizados para ir a Madrid en una treintena de autobuses, aproximadamente 400 de ellos son jóvenes de entre 15 y 35 años de la Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Zaragoza, su delegada Lidia López, explica que el viaje comenzará el sábado 6 de junio por la mañana y asistirán “a la vigilia de oración con los jóvenes el sábado y también vamos a la misa con procesión del Corpus Christi el domingo”.

Lidia López cuenta cómo “los jóvenes hemos tenido mucha suerte porque en los últimos años hemos vivido la última JMJ (Jornada Mundiales de la Juventud), en Lisboa, fuimos al jubileo a Roma este verano pasado y ahora repetimos en Madrid para ver al Papa”, algo que supone “mucha ilusión, también por esas ganas de ver esa iglesia unida. A todos esos jóvenes que celebran la fe, que viven la fe y que este tipo de eventos te llenan de energía para seguir el resto del año”.

Precisamente los jóvenes están viviendo un acercamiento a la Iglesia que hacía tiempo que no se veía, así lo constata la co-delegada de la Pastoral Juvenil, que han visto cómo “en los últimos cuatro o cinco años sí que se ha notado exponencialmente. Como joven tú te preguntas qué es la vida, buscas el sentido de tu vida y te das cuenta de que estás hecho para mucho más”.

Un viaje exprés

Un viaje intenso que comenzará el sábado 6 de junio, a las 8:00 en el parking de Macanaz de Zaragoza, de donde saldrán los autobuses, harán una parada en Santa María de la Huerta, donde se celebrará Eucaristía y continuarán hasta Madrid. Ahí se alojarán en el Colegio de Corazonistas Madrid, después de comer, “emprenderemos camino hacia la zona de la vigilia. Abren las puertas en torno a las cuatro y media. Y la idea es ir relativamente pronto para poder coger buena zona”, comenta López quien añade que han tenido suerte ya que les han ubicado en el sector C2.

Durante la jornada habrá testimonios, conciertos y la vigilia con el Papa, “el punto fuerte de la tarde-noche”, como indica Lidia López. Aunque el domingo también será una intensa jornada en la que tendrán que madrugar para acudir, peregrinando, a Cibeles. Así el grupo de la pastoral aragonesa estará ubicada en el sector I8, algo más alejado del Papa León XIV que el del día anterior. Ahí “viviremos la misa, la procesión y luego ya volveremos al alojamiento para coger los autobuses de vuelta”.