La comarca de Ribagorza ha impulsado un Plan pensado en mejorar la experiencia del turista

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La apuesta turística de muchas comarcas de Aragón viene marcada por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Un programa financiado por fondos europeos Next Generation y que está ayudando a que se ordene y potencien los recursos turísticos de todo tipo. La comarca de la Ribagorza está inmersa en uno de estos planes que cuenta con una financiación de 4,15 millones de euros y que ha de ejecutarse entre los años 2024 y 2026. Roque Vicente, presidente de la comarca de la Ribagorza, hace una valoración muy positiva en la ejecución de los trabajos planteados.

El plan está ejecutado prácticamente al 100% y Vicente destaca la “respuesta que han tenido las asociaciones turísticas y todo el ecosistema turístico, además de los ayuntamientos y entidades colaboradoras”. El presidente de la Ribagorza añade que “todos entendimos que este era un proyecto colectivo”. Han sido varios los ejes de actuación que se han desarrollado, desde la transición verde y sostenible, la eficiencia energética, la transición digital y la competitividad. En total 25 medidas con más de 200 expedientes tramitados en dos años.

Recuperar el patrimonio tanto cultural, religioso como natural de la comarca ha sido uno de los objetivos. Roque Vicente asegura que se han invertido 750.000 euros en mejorar las ermitas e iglesias, además de recuperar tradiciones en 29 de los 34 municipios que se han visto beneficiados de las obras del Plan de Sostenibilidad Turística.

En el aspecto natural, se han creado más de 300 senderos turísticos nuevos en la comarca de la Ribagorza a través de los que se han ideado tres grandes rutas y 13 paseos de pequeña distancia. El más reciente es el que recorre el macizo del Turbón en el Valle de Isábena. “Se trata de un sendero turístico circular, en torno a lo que es esta montaña. Es el impulso turístico que necesitaba este Valle en estos momentos” explica Vicente.

Otras de las líneas que se han trabajado en estos dos años hacen referencia a la mejora de láminas de agua, la digitalización y la creación de nuevos productos como “proyectos de realidad aumentada, o el turismo recreacionista. Aprovechando pequeñas recreaciones históricas que había en diferentes municipios, hemos creado un producto por el que, en seis momentos del año, se hacen estas actividades que se han convertido también en un recurso turístico”, explica el presidente de la comarca. “Con este plan queríamos mejorar la experiencia del visitante, mejorar la relación con quienes vienen a visitarnos y quienes realizan la oferta turística”, añade.