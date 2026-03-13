Una charla analiza la relación entre "matemáticas y arte" en el salón del Tanto Monta

Huesca se suma a la celebración este sábado del Día Internacional de las Matemáticas, bajo el lema "Matemáticas y esperanza". El Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones (IUMA) de la Universidad de Zaragoza organiza diversas actividades de divulgación científica en Aragón con este motivo.

En el Campus de Huesca el acto central tendrá lugar este viernes a las 19 horas. El profesor de la universidad pública aragonesa Luis Rández impartirá la conferencia "Matemáticas y Arte" en la Sala del Tanto Monta del Palacio Episcopal -junto a la Catedral de Huesca-. Ese espacio, con una techumbre de tradición mudéjar –que nos habla de interculturalidad-, con una portada románica y el gótico de la catedral en sus inmediaciones, y distintos tipos arcos servirá de marco para repasar las relaciones entre esa ciencia y la creación artística, en un acto que está abierto al público.

La conferencia "Matemáticas y Arte" explora cómo ambas disciplinas se han entrelazado a lo largo de la historia a través de la geometría, la simetría y los patrones numéricos. En ella este profesor del campus público abordará el uso de las proporciones matemáticas -destacando las proporciones áurea y pitagórica- en el diseño.

También analizará la presencia de líneas rectas, circunferencias y diferentes tipos de arcos -de medio punto, apuntados, o conopiales, ente otros- en los estilos arquitectónicos románico, gótico y mudéjar. También se explicarán construcciones geométricas más complejas, como las tracerías góticas y mudéjares. Finalmente hablará del uso de superficies regladas en la arquitectura moderna a través de las obras como las de Antonio Gaudí, Santiago Calatrava o Félix Candela.