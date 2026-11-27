LEER MÁS CatanDO Somontano para celebrar el Día del Enoturismo

El mes de noviembre termina con multitud de actividades para la Denominación de Origen Somontano. El segundo domingo de noviembre se celebra el Día del Enoturismo y desde la denominación oscense se decidió realizar una programación que ha abarcado todo el mes con más de 40 propuestas. Desde el 25 de noviembre y hasta el domingo 29 se van a desarrollar 13 propuestas más para, como asegura Eli Río, responsable de comunicación de la DO Somontano, despedir como se merece.

Una de esas actividades es la presentación del libro “El silbido del abrevadero” de José Mª Salas, en el Espacio el Vino de la D.O. Somontano. Un libro “muy vinculado a los viñedos, a las bodegas y a las historias personales, que al final la clave de todo siempre somos las personas”, explica Eli Río.

Somontano en la RAE

Después de una década, la Real Academia de la Lengua Española ha editado una nueva edición del Diccionario de la Lengua Española con nuevos vocablos y acepciones y en esta edición, aparece por primera vez, la palabra “somontano”. Y lo hace, como asegura Eli Río, con las tres acepciones que desde la Denominación de Origen se han defendido y trasladado a la gente.

El significado etimológico de la palabra: a pie de las montañas.

Gentilicio de los nacidos en la comarca del Somontano y en el territorio: se denominan somontanos.

y en el territorio: se denominan somontanos. Concepto de que Somontano es una zona en la que se elaboran vinos.

D.O. Somontano, protagonista en la Gala de los Estrellas Michelín

El 1 de diciembre, el Palacio de Congresos de Huesca acoge la celebración de la Gala de las Estrellas Michelín y en torno a este evento, desde la Diputación Provincial de Huesca y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca se han organizado diversas actividades como el evento “Huesca, territorio gastronómico” con el que se ha dado el pistoletazo de salida, o las Jornadas Gastronómicas que se celebrarán durante el fin de semana en 29 establecimientos que ofrecen 39 propuestas maridadas con vinos de la D.O. Somontano.

Jornadas con las que se quiere, como explica Eli Río, “poner en valor que Huesca es muchísimo más, y sobre todo es un territorio gastronómico”. Ahí están presentes las 27 bodegas que forman parte de la D.O. De hecho, se manifestará el propio día de la Gala donde la denominación estará representada por los vinos Efímero de Bodegas Fábregas y Principio Moristel de Bodegas Pirineos.

Más actividades: tortillas y Navidad

Hasta el 16 de diciembre se celebra el concurso “Buscando la mejor Tortilla de Huesca” entre los establecimientos pertenecientes a la Asociación de Hostelería y Turismo de Huesca y que pusieron en marcha el año pasado las creadoras de contenido Eva Ndal “Cara bonita” y Alba Ferrer. Como recuerda Eli Río, el año pasado, las publicaciones del concurso tuvieron más de un millón de visualizaciones.