Carpintería y productos textiles de los talleres prelaborales de Cáritas a la venta en un rastrillo solidario

Cáritas Huesca tiene abierto hasta mañana sábado un mercado de artesanía dentro las Jornadas de Solidaridad que celebra la entidad diocesana. El rastrillo se puede visitar en los antiguos locales de Rodrigo López, en Coso Bajo 18, con productos textiles y de carpintería elaborados en los talleres prelaborales de Cáritas. Desde adornos a bisutería, pasando por juegos de mesa o productos de costura como paños de cocina o bolsas para el almuerzo, entre otros.Este año una treintena de personas han comenzado un itinerario laboral en estos talleres de Cáritas, cuyo objetivo es lograr la inserción laboral de los participantes.

El rastrillo abrió las puertas este jueves y en su primer día se vendieron muchos de los productos. “Estamos muy satisfechos con la respuesta que ha habido una vez más. Hay que destacar que Huesca siempre se muestra como una ciudad solidaria, pero en esta ocasión también ha influido el que los productos que hemos puesto a la venta están muy bien elaborados”, ha explicado Isabel Ramos, secretaria general de Cáritas Diocesana de Huesca.

En los talleres prelaborales trabajan artículos reciclados y también elaboran los propios. “Nosotras arreglamos artículos como armarios o mesas y también hacemos otros como son los juegos o piezas decorativas”, ha comentado Marisol Nsuga, participante en el taller de carpintería. Respecto a los productos de tela son elaborados en el taller de costura ‘A todo Trapo’. “Por una parte aprenden a coser y hacemos productos nuevos y también arreglamos los que nos llegan. Pero además, este taller tiene la finalidad de que estas mujeres se sientan y durante unas horas olviden sus problemas diarios”, recalca Antonia Piedrafita, voluntaria de Cáritas.

Durante estos días son voluntarios quienes están en el local para organizar los productos y realizar las ventas, por esto desde Cáritas, queremos agradecer de nuevo la labor del voluntariado. “Durante las tres jornadas son voluntarios y voluntarias quienes están aquí realizando la venta de productos. Por eso una vez queremos aprovechar para agradecerles la gran labor que realizan”. El horario de apertura será viernes y sábado de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas

