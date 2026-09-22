La campaña de vacunación contra la gripe arranca el lunes

La siguiente cita en el calendario es del 5 al 19 de octubre cuando se realizará la inmunización en los centros escolares. A partir del 19 de octubre, la vacunación será en los centros de salud para mayores de 80 años, grupos de riego y niños menores de 11 años, edad en la que se fija la población diana. A partir del 3 de noviembre, podrán recibir la dosis los mayores de 60 años y resto de población diana. La vacunación contra la gripe se realiza de forma paralela a la inmunización contra el COVID y el virus respiratorio sincitial. La directora general de Salud Pública, Aitziber Lanza, señala que han adquirido 440.000 dosis por un importe de 4,5 millones de euros.

El objetivo es alcanzar una tasa de cobertura de vacunación del 75% entre los mayores de 60 años y del 60% entre embarazadas y niños. 159 centros escolares se han adherido al programa para la vacunación en las aulas en el que participarán 73 centros de salud. Será una dosis intranasal y los padres pueden ya firmar esa autorización, a través un formulario en la página web del Salud Informa.

Según los datos de Salud Pública, en estos momentos, se está produciendo un incremento de casos de enfermedades respiratorias aguas, en especial, de casos de COVID, que están aumentando en las últimas semanas, aunque los datos no son preocupantes. La jefa del servicio de Vigilancia, Begoña Adiego, señala que la vacunación contra el coronavirus está recomendada para los mayores de 70 años.