El nuevo modelo evoluciona con novedades en motorización, carga, comportamiento y conectividad, manteniendo una propuesta orientada al uso familiar. La gama incorpora un motor de gasolina 1.5 turbo en sus tres acabados: Boost, Comfort y Design.

Más autonomía eléctrica

El acabado Boost combina una batería de 18,3 kWh con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica combinada. El Comfort equipa una batería de 26,6 kWh y alcanza hasta 130 kilómetros en ciclo combinado y 185 en uso urbano. Por su parte, el Design incorpora también la batería de 26,6 kWh, con hasta 114 kilómetros en ciclo combinado y 159 en ciudad. Además, toda la gama dispone ahora de carga rápida en corriente continua de hasta 55 kW, frente a los 18 kW anteriores.

Más espacio y tecnología a bordo

El habitáculo apuesta por el confort y la facilidad de uso. Desde el acabado Boost, el equipamiento incluye asientos delanteros con ajuste eléctrico, calefacción y ventilación, techo solar panorámico, portón eléctrico, cámara de visión de 360 grados y carga inalámbrica para el teléfono. La conectividad se actualiza con Google integrado y una pantalla central táctil. Los acabados Comfort y Design añaden un head-up display en color de 26 pulgadas, que proyecta información esencial para facilitar su consulta durante la marcha. El espacio de carga también crece para combinar las necesidades de cada día con el equipaje de las escapadas.

Una conducción más precisa

La renovación incorpora una nueva dirección asistida eléctrica y suspensión trasera multibrazo de cuatro brazos, mejoras que aportan una respuesta más precisa y mayor estabilidad. A ello se suma un sistema de control que ayuda a mantener la trayectoria en caso de reventón de un neumático. Con esta presentación, BYD Automóviles Sánchez acerca a Zaragoza la evolución del SEAL U DM-i e invita a conocer sus tres acabados y descubrir qué versión se adapta mejor a cada conductor.