El Burgo de Ebro recupera su historia romana a través del arte urbano

Vita Urbis es el festival organizado en El Burgo de Ebro que ha cumplido tres ediciones con un claro objetivo, dar a conocer la historia de este municipio de la provincia de Zaragoza. Se trata de “fomentar el yacimiento a través de las actividades culturales y dárselas a conocer a nuestros vecinos y sobre todo la gente más joven de la localidad”, explica Alejandro Vela, concejal de Festejos del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro.

Habla del yacimiento romano de La Cabañeta, en el que se ha encontrado el Foro más antiguo de la península y en el que se han hallado restos en perfecto estado de conservación, en parte por el tema que han querido recordar en esta edición, el ataque que sufrió la ciudad y la huida repentina de sus habitantes. “Se han encontrado ahora unas termas y se cree que era un antiguo campamento militar que quería rebelarse al Imperio romano”, cuenta Vela.

Debido a la huida repentina, se han encontrado muchos elementos que han permitido a los historiadores reconstruir cómo se vivía en este tipo de asentamientos, cómo cocinaban o trabajaban, “ya que huyeron con lo puesto”. Esto ha permitido que El Burgo de Ebro haya encontrado un recurso turístico ya que era una zona que no recibía muchos visitantes.

El Festival Vita Urbis es mucho más que un mercado medieval ya que desde hace semanas se está trabajando con los pequeños para acercarles la historia de su municipio y todos los años se invita a artista a que plasme con un mural de arte urbano el sentir de este acontecimiento histórico. En esta edición ha sido el artista almeriense, “Miguel Peralta, que a través de una representación gráfica basada en un cómic ha plasmado la huida que hubo hace miles de años”, ha añadido el concejal de festejos.