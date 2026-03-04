Boltaña marcará la hoja de ruta para convertir el reto demográfico en oportunidades para el medio rural

LEER MÁS Boltaña acogerá en marzo el V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación

Boltaña se prepara para acoger los días 25 y 26 de marzo el V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación. Un encuentro que reunirá a representantes de entidades locales, ayuntamientos, diputaciones y del Gobierno de España para abordar, desde una perspectiva territorial y estratégica, los desafíos y oportunidades del medio rural.

El congreso analizará cuestiones como el acceso a la vivienda y a los servicios esenciales, las infraestructuras, el emprendimiento, la digitalización o el papel de la mujer en el medio rural, con el objetivo de transformar los desafíos demográficos en oportunidades de desarrollo para los territorios. Además, se emitirá la Declaración de Boltaña, una declaración Institucional que recogerá las principales conclusiones y propuestas y que marcará la hoja de ruta de la lucha contra la despoblación a nivel estatal y su influencia a nivel europeo. Para el presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver este congreso debe ser punto de encuentro de jóvenes, emprendedores y personas que ven en el mundo rural una oportunidad de desarrollo.

El programa combinará sesiones plenarias y mesas de trabajo paralelas, centradas en ámbitos como los servicios públicos en pequeños municipios, la vivienda rural, la conectividad digital, el emprendimiento y las nuevas economías, la transición energética, la gobernanza multinivel o la financiación local. Diferentes "propuestas que buscan convertir Boltaña en un auténtico referente de futuro para el medio rural", tal y como señalaba Francisco Díaz Latorre, director general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP.

Además, la directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón, Marina Sevilla, ha destacado “la importancia de poner la mirada en Aragón, que en los últimos tiempos está luchando contra la despoblación de una forma sobresaliente”, mientras que el alcalde de Boltaña, José María Giménez, subrayaba que tanto la localidad como la comarca del Sobrarbe llevan tiempo trabajando para ser "referentes en la lucha contra la despoblación". Por su parte, Carla Rivas, coordinadora de contenido y presentadora del evento, ha explicado que la programación incluye experiencias en primera persona para contribuir a desarrollar el medio rural: “Buscamos que sea un punto de encuentro en el que todo el mundo pueda encontrar algo con lo que identificarse”.

Representantes de entidades locales, ayuntamientos, diputaciones y del Gobierno de España, como el secretario general para el Reto Demográfico Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Francesc Xavier Boya Alós intervendrán en el encuentro, en el que también participará el periodista Manuel Campo Vidal. Se trata del principal foro a nivel nacional que aborda este tema, organizado por la FEMP, la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Boltaña, con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y prevé la participación de alrededor de 250 asistentes procedentes de toda España, entre alcaldes y alcaldesas, representantes de diputaciones, así como profesionales especializados en políticas de desarrollo rural.